Ông Trần Vũ Khiêm làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày 7/10, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này đã thống nhất phân công ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Vũ Khiêm được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Trần Vũ Khiêm (SN 1973, quê ở tỉnh Quảng Trị) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ xây dựng Đảng, Cử nhân ngữ văn. Ông Khiêm từng là nhà báo, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình (nay là Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị).

Sau đó, ông Khiêm lần lượt giữ các chức vụ ở tỉnh Quảng Bình cũ như Thư ký tòa soạn Tạp chí sinh hoạt Chi bộ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

Sau khi tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, ông Khiêm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị mới.