Sáng 17/10, tại trụ sở Thành ủy Huế, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Ngọc Minh).

Đồng thời, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và sở trường công tác, ông Nguyễn Đình Trung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cương vị công tác mới, ông Trung cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, tập trung nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển toàn diện, bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện, kế tục và phát huy những thành quả, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo đi trước; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa thành phố Huế phát triển nhanh và bền vững.

Tân Bí thư Thành ủy Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ, đồng hành của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy, các cơ quan, đơn vị; cùng sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Tân Bí thư Thành ủy Huế phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Ngọc Minh).

Ông Nguyễn Đình Trung (52 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp.

Quá trình công tác ông Nguyễn Đình Trung từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông (cũ); Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Bí thư Đảng ủy Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019, ông Nguyễn Đình Trung là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, ông Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 11/2020, ông Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đình Trung được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 6/2025, ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7, ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.