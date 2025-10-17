Sáng 17/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Phương (Ảnh: Tiến Thành).

Tại lễ công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng với kinh nghiệm tích lũy, ông Nguyễn Văn Phương cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao phó.

Ông Nguyễn Văn Phương làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phương cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, chỉ định cá nhân ông đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị xác định đây là trọng trách lớn, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực, cống hiến hết tâm huyết, trí tuệ, cùng Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng Quảng Trị phát triển xứng tầm, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Văn Phương (SN 1970), quê xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Thái, thành phố Huế).

Ông Phương có học vị cử nhân toán, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, thạc sĩ kinh tế học, cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Phương từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũ, như Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 6/2021, ông Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đầu năm 2025, khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Huế, trực thuộc Trung ương, ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Phương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.