Ba ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, xe bán tải rụng bánh

Khoảng 14h36 ngày 9/2, tại đường Tam Trinh (đoạn đối diện Trung tâm đăng kiểm 2910D, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên vụ việc khiến 2 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo hình ảnh ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, ô tô bán tải BKS 29H-124.xx đi lấn sang làn đường bên cạnh rồi đâm trực diện vào đầu ô tô tải BKS 29H-822.xx đang đi đúng chiều. Cú đâm mạnh khiến ô tô tải lao sang bên phải đường, đâm trúng đuôi ô tô con BKS 35A-392.xx đang dừng đỗ ven đường.

Chiếc ô tô bán tải rụng một bánh trước sau cú tông cực mạnh (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Tại hiện trường, cú va chạm cực mạnh khiến đầu chiếc xe bán tải bị vỡ nát, rụng cả một bánh xe bên trái; phần đầu chiếc ô tô tải cũng bị vỡ nát; đuôi ô tô con BKS 35A-392.xx bị hư hỏng nhẹ. Vụ việc khiến giao thông ùn ứ.

Theo nguồn tin của phóng viên, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.