Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt, cao tốc ách tắc nhiều giờ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 10/3 trong hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc, thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, 3 phương tiện xảy ra va chạm gồm ô tô con biển kiểm soát 38A-685.xx, xe tải biển số 51E-157.xx và xe đầu kéo rơ-moóc biển số 50H-128.xx.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Sương).

Cú va chạm mạnh khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Ba phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hỏng nhẹ phần đuôi.

Vụ tai nạn khiến 2 làn đường lưu thông trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc. Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng cũng phân luồng giao thông 2 chiều trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (Quảng Trị).

Đến hơn 11h cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng vẫn chưa trở lại bình thường. Theo cơ quan quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường trong hầm khô ráo, êm thuận, hệ thống an toàn giao thông được lắp đặt đầy đủ.