Ba ô tô va chạm trong hầm Đèo Bụt, cao tốc ách tắc nhiều giờ
(Dân trí) - Ba ô tô di chuyển đến hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng và xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ việc khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc suốt nhiều giờ.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 10/3 trong hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc, thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo thông tin ban đầu, 3 phương tiện xảy ra va chạm gồm ô tô con biển kiểm soát 38A-685.xx, xe tải biển số 51E-157.xx và xe đầu kéo rơ-moóc biển số 50H-128.xx.
Cú va chạm mạnh khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Ba phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hỏng nhẹ phần đuôi.
Vụ tai nạn khiến 2 làn đường lưu thông trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc. Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, làm rõ vụ việc.
Lực lượng chức năng cũng phân luồng giao thông 2 chiều trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (Quảng Trị).
Đến hơn 11h cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng vẫn chưa trở lại bình thường. Theo cơ quan quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường trong hầm khô ráo, êm thuận, hệ thống an toàn giao thông được lắp đặt đầy đủ.
Hầm đường bộ Đèo Bụt xuyên qua núi Đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Trị). Hầm có chiều dài gần 1km với cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Hoa và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Vũng Áng - Bùng.
Công trình này khởi công tháng 7/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m, chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m.
Trước mắt, ống hầm bên phải xây dựng hoàn chỉnh, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80km/h. Ống hầm bên trái làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa phục vụ khai thác.