Liên tiếp tai nạn, cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa ùn tắc nhiều giờ

Vào lúc 14h30 ngày 8/2, một vụ lật xe tải đã xảy ra tại km368+250 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa, khiến giao thông bị ách tắc theo cả 2 chiều.

Thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, xe tải mang biển kiểm soát 81H-024.xx đang lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội bất ngờ tự lật, làm hàng hóa đổ tràn xuống mặt đường.

Hiện trường vụ lật xe trên cao tốc (Ảnh: Hoàng Dương).

May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố đã làm gián đoạn giao thông trên tuyến cao tốc trong nhiều giờ liền.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tuần đường, cơ quan quản lý đường bộ và Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, phân luồng và điều tiết giao thông.

Trước đó, khoảng 12h14 cùng ngày, một vụ tai nạn liên hoàn cũng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua nút giao xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc liên quan đến xe khách biển kiểm soát 29K-021.xx, ô tô con biển kiểm soát 35A-701.xx và xe tải biển kiểm soát 99H-037.xx, đều lưu thông cùng chiều.

Giao thông ùn tắc trên cao tốc tại nút giao xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Thuận).

Vụ tai nạn này cũng không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng 3 phương tiện.

Theo đại diện Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), đến khoảng 17h30 cùng ngày, giao thông qua khu vực này vẫn bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phân luồng và điều tiết các phương tiện để giải tỏa tình trạng ùn ứ.