6 ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Chiều 7/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, vào lúc 14h35 cùng ngày, tại km28+300 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ô tô tải BKS 12H-001.xx (lưu thông theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội) đã đâm liên hoàn với 5 ô tô đi phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cao Nam).

Các xe bị ô tô tải BKS 12H-001.xx đâm "dồn toa" mang BKS: 20H-019.xx, 99A-947.xx, 20A-749.xx, 20B-019.xx và 20A-595.xx.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến 6 ô tô bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô tải BKS 12H-001.xx đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 15 phối hợp với Công an xã Đa Phúc bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra vụ việc theo quy định.