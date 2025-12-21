Giải cứu tài xế xe buýt mắc kẹt trên ghế lái

Khoảng 5h ngày 21/12, tại đường Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh, TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt mang biển kiểm soát 29E-559.xx và xe bồn mang biển kiểm soát 29E-424.xx. Sau va chạm, tài xế xe buýt đã bị thương và mắc kẹt trong xe.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Thành).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 và số 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều động 2 phương tiện chuyên dụng và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải cứu tài xế xe buýt ra khỏi khu vực nguy hiểm, bàn giao cho cơ quan y tế.

Tại hiện trường, phần đầu 2 phương tiện bị vỡ nát, nam tài xế xe buýt bị mắc kẹt tại phần ghế lái.

Cảnh sát giải cứu tài xế xe buýt mắc kẹt (Ảnh: Hoàng Thành).

Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an xã Đại Thanh cũng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.