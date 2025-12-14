Cảnh sát cắt cabin xe tải cứu tài xế bị mắc kẹt

Ngày 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã ứng cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Tối 13/12, anh L.V.L. (36 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89H-005.xx lưu thông qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Khi xe tải đến khu vực ngã ba đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã va chạm với một xe container.

Cảnh sát cắt cabin xe tải giải cứu tài xế (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Vụ va chạm mạnh làm phần đầu xe tải biến dạng, tài xế L. bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu tài xế L..

Phần cabin xe tải biến dạng chèn vào chân của tài xế. Do đó, cảnh sát phải cẩn thận cắt từng phần của cabin xe tải để cứu nạn nhân. Sau khoảng một giờ, tài xế đã được ứng cứu thành công.