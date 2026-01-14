Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Ngày 14/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ở phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới với gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 9 đang hoạt động.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2026.

Theo dự báo, sau khi mạnh lên thành bão, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc dọc khu vực vùng biển phía Đông Philippines.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nhưng hầu như hầu như không có khả năng di chuyển vào khu vực Biển Đông của Việt Nam (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Các chuyên gia nhận định ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối nên bão hầu như không có khả năng di chuyển vào khu vực Biển Đông của Việt Nam. Khả năng cao bão sẽ tan trên vùng biển phía Đông Bắc của Philippines khoảng ngày 19-20/1.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến tháng 3, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 4 đến tháng 6, bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông tương đương so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta là không cao.

Trung bình nhiều năm giai đoạn từ tháng 4 đến 6 hằng năm có khoảng 1,8 cơn hoạt động trên Biển Đông và chỉ khoảng 0,2-0,3 cơn đổ bộ vào nước ta.