Áp thấp nhiệt đới "dị thường" đã tan, bão Koto hầu như không di chuyển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 29/11, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn khả năng gây gió mạnh trên biển.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định áp thấp nhiệt đới vừa suy yếu bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22/11, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26/11, sau đó suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải cơn bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.

Bão Koto di chuyển rất chậm và sẽ suy yếu dần (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Về cơn bão Koto (cơn bão số 15), lúc 16h ngày 29/11, tâm bão vẫn đang trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, gần như không di chuyển. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo 16h ngày 30/11, bão mạnh cấp 9, giật cấp 13 và di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ rất chậm khoảng 3km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông.

Đến 16h ngày 1/12, bão suy yếu dần và đổi hướng Tây, tiếp tục di chuyển chậm khoảng 3km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310km về phía Đông.

Theo dự báo, khoảng 16h ngày 2/12, bão tiếp tục suy yếu và di chuyển chậm theo hướng Tây Nam trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 250km về phía Đông.

Thời điểm này, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa bị ảnh hưởng.

Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão sóng cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.