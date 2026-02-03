9 ngư dân Khánh Hòa được tàu cá TPHCM cứu vớt

Đồn Biên phòng Bình Châu (Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM) vừa phối hợp với UBND xã Bình Châu tiếp nhận và hỗ trợ y tế cho 9 ngư dân Khánh Hòa bị đắm tàu trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá NT91241TS do ông Đinh Văn Minh (SN 1986, trú tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới rê. Tàu xuất bến ngày 26/1 tại tỉnh Khánh Hòa, trên tàu có 9 thuyền viên.

Lãnh đạo UBND xã Bình Châu và đồn biên phòng thăm hỏi các ngư dân bị chìm tàu (Ảnh: BĐBP TPHCM).

Đến 2h ngày 1/2, khi đang đánh cá tại vùng biển thuộc tỉnh Lâm Đồng (cách bờ khoảng 60 hải lý), tàu cá NT91241TS bất ngờ gặp thời tiết xấu, bị sóng lớn đánh chìm.

Trước khi tàu chìm, thuyền trưởng kịp phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, đồng thời cùng 8 thuyền viên mặc áo phao nhảy xuống biển.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu cá BV96976TS của ông Nguyễn Đức Tấn (SN 1983, trú tại xã Bình Châu, TPHCM) đã nhanh chóng đến khu vực tàu gặp nạn.

Khoảng 2h50 cùng ngày, tàu BV96976TS tiếp cận hiện trường và cứu vớt thành công 9 thuyền viên. Đến 17h, các ngư dân được đưa về bờ, bàn giao cho Đồn Biên phòng Bình Châu.

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe của các thuyền viên ổn định, không có chấn thương nghiêm trọng. Đồn Biên phòng Bình Châu đã làm việc với thuyền trưởng để nắm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng cũng phối hợp với UBND xã Bình Châu tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, liên hệ gia đình để hỗ trợ đưa các thuyền viên về nhà.