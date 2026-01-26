Hàng hóa nhập để bán Tết bị thiêu rụi sau vụ cháy 4 căn nhà ở TPHCM

Chiều 26/1, Công an phường Bình Đông phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy 4 căn nhà nằm cạnh chợ Nhị Thiên Đường, trên đường Hoàng Minh Đạo.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong số các căn nhà bị cháy có 2 căn nhà một trệt một lầu, một căn nhà hai lầu và một căn nhà cấp 4. Các căn nhà đều được cơi nới ra vỉa hè phía trước, sử dụng làm cửa hàng kinh doanh giày dép. Sau vụ cháy, toàn bộ hàng hóa cùng nhiều tài sản bên trong các căn nhà bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Nhảy cửa sau thoát thân

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Tiên (28 tuổi, sống đối diện hiện trường) cho biết, ngoài kinh doanh giày dép, các cửa hàng này còn bán nón và một số mặt hàng thời trang khác.

Do cơi nới ra vỉa hè phía trước để làm cửa hàng nên các cơ sở không có cửa. Ban đêm, các hộ dùng bạt xanh căng phía trước để che chắn tài sản, sáng ra kéo bạt sang một bên để tiếp tục buôn bán.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, một nhân viên cửa hàng giày dép đi ra ngoài. Khi quay lại, người này phát hiện cháy và hô hoán. Người dân xung quanh nhanh chóng kéo vòi nước đến dập lửa, song không hiệu quả.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng giày dép ở TPHCM (Ảnh: An Huy).

“Hàng hóa chủ yếu là giày dép nhựa nên lửa bén rất nhanh. Chỉ khoảng 10 phút, đám cháy đã lan sang các căn bên cạnh và bùng phát dữ dội, không ai có thể khống chế”, anh Tiên kể.

Theo anh Tiên, trong lúc xảy ra cháy, vợ chồng chủ một cửa hàng giày dép đã kịp chạy ra ngoài. Tuy nhiên, người chồng quay lại lấy tài sản và bị mắc kẹt. Trước khi ngọn lửa bao trùm căn nhà, người này đã kịp nhảy ra ngoài bằng cửa sổ phía sau, bị thương nhẹ.

Nam thanh niên cho biết, do ngọn lửa bùng phát từ căn nhà ở giữa nên các hộ xung quanh đã kịp thời thoát nạn, thiệt hại chủ yếu là tài sản.

Khoảng 10 phút sau khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có mặt, khống chế đám cháy đến khoảng 6h cùng ngày.

“Các cửa hàng mở cửa 24/7, chỉ che bạt bên ngoài nên khi xảy ra cháy, mọi người dễ dàng thoát ra. Cận Tết, các cơ sở nhập hàng về nhiều để bán và bị thiêu rụi toàn bộ”, anh Tiên nói.

Cả khu phố tháo chạy

Ở dãy trọ phía sau khu vực cháy, ông Hùng (49 tuổi) cho biết, khoảng 1h sáng, khi đám cháy bùng lên, gia đình ông đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán.

“Lối ra bị chặn bởi cửa hàng giày dép đang cháy nên chúng tôi phải leo tường sang trường học bên cạnh để tránh cháy lan. Giày dép nhựa cháy tạo khói dày và mùi khét nồng nặc, ai cũng lo cháy lan sang chợ Nhị Thiên Đường”, ông Hùng kể.

Cách hiện trường khoảng 4 căn nhà, bà Nguyễn Thị Loan (60 tuổi) cho hay, gia đình bà chỉ biết có cháy khi hàng xóm đập cửa báo tin. Cả nhà vội vàng chạy khỏi khu vực chợ Nhị Thiên Đường ra đường Phạm Thế Hiển.

Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy (Ảnh: An Huy).

“Đến gần sáng, khi đám cháy được khống chế, gia đình tôi mới dám quay về. Khu vực này hàng hóa chất đầy, nếu lực lượng chức năng không đến kịp thời thì nguy cơ cháy lan sang chợ là rất lớn”, bà Loan chia sẻ.

Đại diện UBND phường Bình Đông cho biết, vụ cháy khiến 4 căn nhà số 87, 89, 91 và 34 đường Hoàng Minh Đạo bị hư hại nặng, thiệt hại chủ yếu là hàng hóa giày dép phục vụ bán Tết.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trước mắt, mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm để ổn định cuộc sống.