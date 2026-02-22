Người dân miền Tây trở lại TPHCM, quốc lộ qua Tây Ninh ùn ứ

Ngày 22/2, hàng nghìn người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sau kỳ nghỉ Tết bắt đầu quay trở lại TPHCM làm việc. Lượng phương tiện đổ dồn về một số trục chính như quốc lộ 1, quốc lộ N2 và quốc lộ 62 tăng đột biến.

Ghi nhận lúc 12h cùng ngày, trên quốc lộ N2 đoạn qua xã Thạnh Lợi và Tân Long (Tây Ninh), hàng nghìn phương tiện di chuyển chậm. Có thời điểm, nhiều xe phải dừng do ùn ứ kéo dài.

Giao thông ùn ứ trên quốc lộ N2 trưa 22/2 (Ảnh: A.T.).

Nhiều người chở theo hành lý, trẻ nhỏ quay lại TPHCM giữa trưa nắng phải tìm chỗ nghỉ tạm ven đường vì kẹt xe. “Năm nào cũng vậy, khi từ TPHCM về quê ăn Tết thì kẹt xe trên quốc lộ N2 hướng miền Tây. Lúc quay trở lại thành phố cũng tiếp tục ùn ứ theo chiều ngược lại”, anh Hoàng (26 tuổi, quê Đồng Tháp) chia sẻ.

Tình trạng ùn ứ cũng xảy ra trên quốc lộ 62 và quốc lộ 1 theo hướng về TPHCM.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh bố trí lực lượng chốt trực dọc toàn tuyến quốc lộ 1, N2 và 62 qua địa bàn để phân luồng, điều tiết giao thông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sáng cùng ngày, lượng người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM tăng đột biến, khiến quốc lộ 1 nguy cơ ùn tắc.

Đơn vị đã phân luồng phương tiện về TPHCM theo hướng quốc lộ 62 và N2 nhằm giảm tải cho quốc lộ 1. Tại một số đoạn trên quốc lộ N2 xảy ra ùn ứ cục bộ, lực lượng CSGT tổ chức điều tiết, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực.

Đầu giờ chiều 22/2, giao thông tại một số trục đường hướng miền Tây về TPHCM vẫn còn xảy ra ùn ứ (Ảnh: A.T.).

Bên cạnh đó, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, trong sáng cùng ngày, lượng ô tô từ các tỉnh miền Tây lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương về TPHCM tăng mạnh. Các phương tiện di chuyển chậm nhưng chưa ghi nhận ùn tắc.

“Khi xảy ra kẹt xe, đơn vị sẽ triển khai phương án đóng cao tốc theo hướng TPHCM đi miền Tây để hỗ trợ các phương tiện quay đầu về thành phố. Thời điểm này, xe di chuyển chậm, chưa xảy ra ùn tắc”, vị này thông tin.

Theo đại diện Cục CSGT, những ngày cao điểm sau Tết, đơn vị tăng cường lực lượng túc trực dọc các tuyến cao tốc để phân luồng, kịp thời xử lý các tình huống nếu xảy ra va chạm giao thông.