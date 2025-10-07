5 người ở Bắc Ninh được công an ròng dây thừng kéo qua dòng lũ xiết

Sáng 7/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Đồng Kỳ kịp thời cứu nạn 5 thành viên trong một gia đình ở thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ bị cô lập bởi nước lũ.

Theo đó, khoảng 5h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ người dân về việc gia đình bà Lê Thị Ký (76 tuổi) bị mắc kẹt trong nhà do nước lũ dâng cao.

Công an đưa một cháu bé vượt dòng nước xiết (Ảnh: Bộ Công an).

Ngoài bà Ký, còn có 4 người thân khác của bà cũng rơi vào tình huống nguy hiểm, trong đó có 2 cháu bé 15 tuổi và 10 tuổi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng với 2 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng sở tại triển khai phương án giải cứu.

Thượng úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết khi đến nơi đến nơi, nước chảy xiết, địa hình có nguy cơ sạt lở, mực nước có chỗ sâu khoảng 3m.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án ròng dây thừng, cố định chắc chắn vào thân cây lớn trước khi tiếp cận, từ đó lần lượt đưa được 5 thành viên trong gia đình ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm.