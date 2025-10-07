Sạt lở đất trong đêm, 2 vợ chồng bị vùi lấp, tử vong

Sáng 7/10, theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa), trên địa bàn xã Mường Lát xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vào đêm 6/10, ông L.V.C. (SN 1971, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Mường Lát) cùng vợ là bà L.T.P. (SN 1977) đang ngủ tại lán trại trên nương rẫy.

Nhà của một hộ dân bị đổ sập do sạt lở đất gây ra (Ảnh: Biên Cương).

Do mưa lớn kéo dài, đất đá từ trên đồi tràn xuống, vùi lấp lán trại khiến vợ chồng ông C. tử vong tại chỗ.

Đến sáng 7/10, người dân đi qua khu vực đã phát hiện sự việc và thông báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Mường Lát phối hợp với các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Đến trưa cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.