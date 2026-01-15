4 ô tô đụng liên hoàn trong hầm vượt sông Sài Gòn

Ngày 15/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại hầm vượt sông Sài Gòn.

4 ô tô va chạm liên hoàn trong hầm vượt sông Sài Gòn chiều 15/1 (Ảnh: Trí Nguyễn).

Khoảng 17h30 cùng ngày, dòng xe lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), hướng đường Võ Văn Kiệt đi Mai Chí Thọ. Khi vừa vào hầm, 4 ô tô bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc taxi từ phía sau lao tới tông trúng phương tiện ở phía trước tạo thành chuỗi va chạm. Ảnh hưởng của sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị quản lý hầm nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường, di dời phương tiện.