CSGT ngăn chặn nhiều người đi xe máy vào làn ô tô ở cửa ngõ phía đông TPHCM

Sáng 15/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) ra quân xử lý tình trạng người dân điều khiển xe 2 bánh đi vào làn ô tô trên xa lộ Hà Nội.

Đây là động thái mới nhất của lực lượng CSGT sau khi Dân trí thông tin vụ việc xe máy vào làn ô tô va chạm xe đầu kéo ở TPHCM, một người tử vong, xảy ra sáng 14/1.

CSGT xử lý một nam thanh niên đi xe máy vào làn ô tô (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng cùng ngày, một tổ tuần tra của Đội CSGT Rạch Chiếc lập chốt trên xa lộ Hà Nội đoạn qua dốc Thiên Thu, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp người dân điều khiển xe 2 bánh đi vào đường cấm (làn ô tô).

Lúc 6h55, lực lượng CSGT phát hiện anh V.H.T. (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) lái xe máy vào làn đường dành cho xe ô tô nên lập tức ngăn chặn hành vi của người này và lập biên bản xử phạt.

Khoảng 7h10, chị P.N.L.A. (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và sau đó 15 phút là chị N.T.B.V. (39 tuổi, ngụ phường Long Bình, TPHCM), chen lấn đầy nguy hiểm với các xe khách, ô tô tải, xe đầu kéo container trong làn đường ô tô nên cán bộ CSGT ra hiệu dừng xe, lập biên bản.

Ngoài các trường hợp trên, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng phát hiện thêm nhiều người có hành vi tương tự nên tiến hành ngăn chặn và lập biên bản. Đa số những người vi phạm đều viện lý do trễ giờ làm nên chạy vào làn ô tô để được đi nhanh.

Ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính lỗi đi vào đường cấm, cán bộ CSGT cũng tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đi đúng làn đường để đảm bảo an toàn.

CSGT lập biên bản một phụ nữ đi xe máy vào đường cấm (Ảnh: Công an cung cấp).

Xa lộ Hà Nội đoạn qua dốc Thiên Thu là cửa ngõ phía Đông của TPHCM, tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai.

Mỗi buổi sáng, rất đông người dân từ tỉnh Đồng Nai đến TPHCM để làm việc và học tập. Mặc dù đã có dải phân cách phân chia làn xe 2 bánh với làn ô tô, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, chạy xe máy vào đường cấm. Thực tế, thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô đầu kéo, ô tô tải khiến người đi xe máy tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong xảy ra sáng 14/1 (Ảnh: Xuân Đoàn).