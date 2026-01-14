Xe máy vào làn ô tô va chạm xe đầu kéo ở TPHCM, 1 người tử vong

Đến hơn 9h ngày 14/1, Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô đầu kéo làm một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trong làn đường ô tô (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 6h30 cùng ngày, hai người đàn ông chở nhau bằng xe máy biển số 60C-781.xx chạy trên xa lộ Hà Nội, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Khi đến dốc Thiên Thu, phường Đông Hòa TPHCM (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), người cầm lái cho xe chạy vào làn đường ô tô dẫn đến va chạm với xe đầu kéo biển số 50H-446.xx do nam tài xế lái chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm hai người cùng xe máy bị ô tô đầu kéo kéo đi hàng chục mét khiến một người tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương phải đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Đông Hòa đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.