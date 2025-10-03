3 người tử vong trong ngôi nhà ở Đồng Nai, nghi bị sát hại

Ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án khiến 2 người lớn và một trẻ em tử vong trong căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, cả ba nạn nhân cùng sinh sống tại ngôi nhà nói trên. Đây cũng là địa điểm kinh doanh, thu mua nông sản khá quen thuộc với người dân địa phương.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ba nạn nhân là ông Đ.D.T. (47 tuổi), bà C.H.H. (46 tuổi, vợ ông T.) và con trai Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ông T.).

Cơ quan chức năng xác định, thi thể 3 nạn nhân ở ngoài hiên nhà và trong phòng, trên người có nhiều vết thương, nghi bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra vụ án.