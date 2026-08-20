Người mẫu An Tây khai dọn nhà nhặt được ma túy

Phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 đã thẩm vấn 14/20 vụ. Ngày 20/8, HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi bị cáo Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, nghề nghiệp người mẫu, diễn viên) và Văn Anh Duy (trợ lý của An Tây).

An Tây sử dụng ma túy suốt nhiều năm

Quá trình điều tra, An Tây khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2020 và kéo dài đến khi bị bắt (ngày 21/11/2024). Nữ bị cáo cho biết nguồn ma túy sử dụng được mua từ Nguyễn Phước Bảo Lộc (42 tuổi).

An Tây tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Mỗi khi có nhu cầu, An Tây liên hệ đặt mua ma túy đá với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lần. Tiền mua ma túy được nữ bị cáo chuyển vào tài khoản của Văn Anh Duy (36 tuổi), sau đó Duy chuyển khoản lại cho người bán.

Ma túy được giao thông qua các ứng dụng giao hàng công nghệ hoặc Duy trực tiếp đến nhận rồi mang về căn hộ. Tại đây, An Tây cho Duy cùng sử dụng.

Tối 8/11/2024, Duy đến căn hộ để chở An Tây đi quay TikTok. Lúc này, nữ bị cáo nhờ Duy liên hệ mua 1 triệu đồng ma túy để cả hai cùng sử dụng. An Tây nói Duy trích số tiền này từ khoản 20 triệu đồng cô nhờ nhận từ một công ty quảng cáo.

Khoảng 2 giờ sau, Duy mang ma túy về căn hộ. An Tây lấy dụng cụ sử dụng ma túy đưa cho Duy, rồi cả hai cùng sử dụng. Đến khoảng 23h cùng ngày, Duy ra về, còn An Tây tiếp tục sử dụng một mình đến khi gần hết số ma túy trong nỏ thì dừng lại.

Ngoài ra, An Tây khai đã sử dụng ma túy cùng Duy và Nguyễn Phương Đông (28 tuổi) vào ngày 3/11/2024.

Khoảng 18h cùng ngày, Duy đến căn hộ hỗ trợ An Tây quay TikTok. Nữ bị cáo lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá ra phòng khách để cùng Duy sử dụng.

Lúc này, Đông đến chơi và cùng sử dụng ma túy đá với An Tây và Duy. Trong quá trình sử dụng, Đông lấy gói Ketamine được An Tây cho trước đó, đổ ra tờ tiền để sử dụng một mình; An Tây và Duy không sử dụng loại ma túy này.

Về nguồn gốc các dụng cụ sử dụng ma túy đá, An Tây khai nhờ Duy đặt mua và cất giữ tại căn hộ để phục vụ việc sử dụng.

Đối với số cần sa bị thu giữ trong phòng ngủ, nữ bị cáo khai mua của một người tên "Kim" (không rõ lai lịch) với giá 800.000 đồng. An Tây đã sử dụng số cần sa này, phần còn lại bị thu giữ khi cơ quan chức năng khám xét.

Nhặt được ma túy rồi cho bạn

Nguyễn Phương Đông khai phù hợp với An Tây về việc sử dụng ma túy cùng cô và Duy tại căn hộ vào ngày 3/11/2024.

Đối với 2 gói ma túy "nước vui" và 1 gói Ketamine bị thu giữ tại căn hộ của Huy, Đông và An Tây cũng khai phù hợp về nguồn gốc số ma túy này.

Theo đó, ngày 2/11/2024, trong lúc dọn dẹp nhà, An Tây phát hiện một túi nylon màu hồng. Nữ bị cáo khai làm nghề diễn viên, có nhiều bạn bè đến nhà chơi nên cho rằng số ma túy này có thể do khách bỏ quên.

Mở túi kiểm tra, An Tây thấy bên trong có 1 gói Ketamine và 2 gói ma túy "nước vui" màu đỏ, bên ngoài in dòng chữ "Mango Orange Flavor". Do từng sử dụng ma túy, nữ bị cáo nhận biết đây là Ketamine và "nước vui".

Do không sử dụng hai loại ma túy này, ngày 2/11/2024, khi Đông đến căn hộ chơi, An Tây lấy số ma túy trên đưa cho người này. Đông sau đó bỏ 2 gói "nước vui" vào túi quần rồi ra về.

Đến ngày 5/11/2024, Đông mang gói Ketamine được An Tây cho đến căn hộ của Duy và đưa cho bạn cùng sử dụng.

Văn Anh Duy khai được An Tây thuê làm trợ lý, hỗ trợ quay video đăng trên nền tảng TikTok và đưa đón cô đi làm, với mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

Nguyễn Phước Bảo Lộc khai quen biết An Tây thông qua bạn bè ngoài xã hội giới thiệu.

Khoảng đầu năm 2024, An Tây nhờ Lộc tìm người bán ma túy đá để mua sử dụng. Sau đó, Lộc đến khu vực phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 cũ, chơi và được giới thiệu số điện thoại của một người đàn ông tên "Ngọc" (không rõ lai lịch) có bán ma túy.

Lộc liên hệ và mua giúp An Tây một gói ma túy đá với giá 500.000 đồng. Ngọc hướng dẫn Lộc đến lấy ma túy và để tiền tại lỗ cột điện dưới khu vực gầm cầu Him Lam, quận 7 cũ. Lần mua này, Lộc khai chỉ giúp An Tây, không hưởng lợi.

Sau đó, An Tây nhiều lần nhờ Lộc mua ma túy. Những lần tiếp theo, Văn Anh Duy gọi điện đặt mua. Lộc khai chỉ biết Duy và An Tây có quen biết nhau nhưng không rõ cụ thể mối quan hệ.

Trong vụ án này, An Tây bị xét xử về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.