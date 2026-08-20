Người mẫu An Tây khai mua ma túy, sử dụng cùng trợ lý

Chiều 20/8, TAND TPHCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam.

“Cô tiên từ thiện” khai lý do sử dụng ma túy

Tại phiên tòa chiều 20/8, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi “cô tiên từ thiện”, 32 tuổi) và Vũ Hải Anh (quốc tịch Mỹ, bạn trai của Phương), cùng bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, rạng sáng 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ), TPHCM, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy, gồm: 4 người ở phòng khách và 6 người trên tầng 2.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời câu hỏi của tòa (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy và một lượng nhỏ chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh.

Theo kết quả điều tra, Trúc Phương và Hải Anh sống chung như vợ chồng. Ngày 15/3/2024, cả hai dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn tên T. ở TP Thủ Đức (cũ).

Khi ăn uống, Phương và Hải Anh chuẩn bị bình khí cười và ma túy. Sau đó, Phương rủ những người còn lại lên phòng hát karaoke và sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại tòa, Nguyễn Đỗ Trúc Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2021 do gặp vấn đề về sức khỏe, chuyện tình cảm và công việc gặp khó khăn.

Phương cho biết, từng nhờ Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy để sử dụng. Bị cáo khai không nhớ cụ thể đã mua những loại ma túy nào, chỉ nhớ trong số đó có ma túy dạng “nước vui” và Ketamine.

Liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy, Phương khai ngày 16/3/2024 đã nhắn tin rủ nhóm bạn đến nhà tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Phương Thảo. Mọi người đồng ý và buổi tiệc bắt đầu khoảng 13h cùng ngày. Phương khai việc sử dụng ma túy diễn ra tại nhà riêng ở quận 2 (cũ).

Bạn trai “cô tiên từ thiện” không nhận cáo buộc

Tại tòa, Vũ Hải Anh không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố và cho rằng mình không thực hiện hành vi như cáo buộc.

Bị cáo Vũ Hải Anh (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Bị cáo khai ngày xảy ra vụ việc, Phương nhờ Hải Anh đón con riêng đi học về. Sau đó, Hải Anh trở về nhà Phương, cùng mọi người nấu ăn, trò chuyện và tham gia buổi tiệc.

Hải Anh khẳng định không tham gia mua, chuẩn bị hoặc tổ chức việc sử dụng ma túy, đồng thời không góp tiền mua ma túy.

An Tây khai gì tại tòa?

Cũng trong buổi làm việc chiều 20/8, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, nghề nghiệp người mẫu, diễn viên) và Văn Anh Duy, trợ lý của An Tây.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020, An Tây hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên tại Việt Nam và thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ công việc với mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, An Tây nhiều lần nhờ Nguyễn Phước Bảo Lộc mua ma túy để sử dụng. Lộc mua ma túy từ một người tên Ngọc (chưa rõ lai lịch), sau đó giao cho An Tây và nhận tiền thanh toán.

Ngoài ra, An Tây còn nhờ Duy mua và cất giữ các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy tại căn hộ.

Bị cáo Andrea Aybar Carmona (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Ngày 3/11/2024, An Tây cùng Duy và Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy tại căn hộ. Đến ngày 8/11/2024, An Tây tiếp tục nhờ Duy mua ma túy để cả hai cùng sử dụng.

Tại phiên tòa, An Tây khai bị truy tố về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo thừa nhận đã mua ma túy để sử dụng và cho Văn Anh Duy cùng Nguyễn Phương Đông sử dụng chung.

Về nguồn gốc ma túy, An Tây khai có thời điểm nhờ Văn Anh Duy mua giúp. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và cho rằng bản thân không bị oan, sai.

Liên quan đến vật chứng, An Tây khai cơ quan chức năng thu giữ một điện thoại của bị cáo nhưng cho rằng chiếc điện thoại này không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với Văn Anh Duy, bị cáo thừa nhận làm trợ lý cho An Tây và có liên quan đến việc mua, cất giữ dụng cụ sử dụng ma túy theo yêu cầu của An Tây. HĐXX tiếp tục làm rõ vai trò và mức độ tham gia của Duy trong các lần sử dụng ma túy cùng An Tây và những người liên quan.