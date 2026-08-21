12 ngày "sóng gió" của những giang hồ mạng

Từ ngày 7 đến 18/8, cơ quan công an tại nhiều địa phương liên tiếp khởi tố những "tay anh chị" nổi tiếng trên mạng xã hội, thường được cộng đồng mạng gọi là “giang hồ mạng”.

Các vụ án xuất phát từ nhiều hành vi khác nhau, như livestream chửi bới, phát tán thông tin sai sự thật, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 TikToker bị khởi tố sau những màn livestream dậy sóng

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh "Sky"), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức "Vua Quạt").

Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình livestream và hoạt động trên mạng xã hội, ba người này nhiều lần sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, chửi bới, đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác.

"Vua Quạt", Khánh "Sky" và Hồ Văn Khoa (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Không dừng lại ở những cuộc tranh cãi trên mạng, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa còn đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp tại Bắc Ninh để tiếp tục livestream, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra cáo buộc Hợi nhiều lần đăng video có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Tiệp và vợ. Ở chiều ngược lại, Tiệp cũng phát trực tiếp, đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xúc phạm Hợi và một số người khác.

Nguyễn Văn Hợi bị khởi tố về các tội Gây rối trật tự công cộng và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trần Đình Tiệp bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Huấn "Hoa Hồng" bị khởi tố hai tội danh

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, trong đó có Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") và vợ là Phạm Thị Ngọc Linh.

Huấn bị bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2015, Huấn hoạt động chủ yếu trên Facebook và TikTok, thu hút hàng triệu người theo dõi bằng những phát ngôn, nội dung phản cảm, gây tranh cãi hoặc tạo mâu thuẫn với những người có ảnh hưởng khác trên mạng xã hội.

Huấn "Hoa Hồng" (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Bộ Công an, lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng, Huấn và những người liên quan đã thông qua hoạt động bán hàng online, từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi khác và đề nghị những tổ chức, cá nhân cho rằng bị Huấn chiếm đoạt tiền cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.

“Tế Điên Nam Định” bị cáo buộc xuyên tạc, bịa đặt

Ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ, từ năm 1988 đến năm 2020, Thùy có tám tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, ma túy và tàng trữ vũ khí thô sơ.

Sau khi chấp hành án, Thùy thường xuyên đăng video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official”, kể về thời gian ở các trại giam. Một phiên livestream vào tháng 7/2022 có gần 38.000 lượt xem và hơn 1.000 bình luận.

"Tế điên Nam Định" (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cơ quan điều tra xác định những thông tin Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh là bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự và uy tín của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị trại giam. Dù đã được giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, người này vẫn tiếp tục phát tán thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc.

Tại cơ quan công an, Thùy thừa nhận những phát ngôn liên quan thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là không đúng sự thật.

Phú Lê và vợ bị khởi tố trong vụ che giấu doanh thu

Cũng trong ngày 18/8, Công an Hà Nội khởi tố Lê Văn Phú (tức Phú Lê), vợ là Lã Thúy Kiều cùng hai người khác để điều tra những sai phạm liên quan kế toán và hóa đơn.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến năm 2023, Phú và vợ tham gia thành lập ba công ty, kinh doanh nhiều loại hàng hóa. Dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp vẫn do Phú và Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Phú Lê (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ năm 2021 đến năm 2025, một công ty của cặp đôi này nhập hàng rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn, khai thuế đầy đủ. Phú và Kiều còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh nhưng không hạch toán đầy đủ vào sổ sách.

Để hợp thức hàng tồn kho trên sổ sách và đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Một nữ luật sư trong vụ án còn bị cáo buộc cung cấp thông tin của bản thân và người thân để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.