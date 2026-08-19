Từ tố giác của cô gái Mỹ, thanh niên 23 tuổi bị khởi tố về tội Hiếp dâm

Chiều 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ ra thông báo về vụ việc liên quan đến cô gái mang quốc tịch Mỹ trong vụ giao cấu trái ý muốn, xảy ra ngày 5/7 tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đang gây xôn xao dư luận.

Theo công an, ngày 21/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T. (24 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chị T. tố giác anh Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi giao cấu trái ý muốn với mình vào ngày 5/7 tại căn hộ SK125 thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy (thôn 5, xã Thanh Thủy, Phú Thọ).

Khu vực khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, thôn 5, xã Thanh Thủy, Phú Thọ (Ảnh: KS).

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, mặc dù cách thời điểm xảy ra hơn 10 ngày nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc quyết liệt, làm việc với bị hại, những người biết việc cùng đối tượng liên quan.

Đến ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu đúng bản chất vụ án, không tin theo các thông tin thất thiệt gây mất an ninh trật tự”, thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.