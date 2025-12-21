Tai nạn xe máy trên quốc lộ ở Lâm Đồng, 2 người thương vong

Vụ việc xảy ra vào sáng 21/12 trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Lập Phước, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Các nạn nhân được người dân đưa đến Trung tâm y tế Khu vực Hàm Thuận Nam cấp cứu (Ảnh: Phạm Duy).

Thông tin ban đầu, anh T.Q.B. (SN 2004, trú tại tỉnh An Giang) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1. Bất ngờ, xe của anh B. va chạm với xe máy do một nam thanh niên trú tại thành phố Cần Thơ điều khiển, chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm làm 2 thanh niên ngã xuống đường, bị thương nặng.

Các nạn nhân được người dân đưa đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Thuận Nam cấp cứu. Tuy nhiên, anh B. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.