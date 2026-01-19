Phú Thọ phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện vào trung tâm Hà Nội

Tối 19/1, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo phương án phân luồng giao thông từ xa, hạn chế phương tiện đi vào trung tâm Hà Nội, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lực lượng CSGT tuần tra, dẫn đoàn, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Công an tỉnh Phú Thọ phân luồng các phương tiện từ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Phú Thọ đi các tỉnh phía Nam như sau:

- Tuyến quốc lộ 2: Quốc lộ 2 → cầu Văn Lang → nút giao quốc lộ 32 - cầu Vĩnh Thịnh → quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh → đi các tỉnh phía Nam; hoặc quốc lộ 2 → cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh → đi các tỉnh phía Nam.

- Tuyến quốc lộ 32: Quốc lộ 32 → cầu Trung Hà → nút giao quốc lộ 32 - cầu Vĩnh Thịnh → quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh → đi các tỉnh phía Nam. Hoặc quốc lộ 32 → cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh → đi các tỉnh phía Nam.

- Tuyến quốc lộ 32C: Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32 → cầu Trung Hà → đi theo hướng tuyến quốc lộ 32 nêu trên.

Đối với tuyến quốc lộ 6, Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn phương tiện như sau:

- Quốc lộ 6 → Km96+200 (xã Tân Lạc) → Quốc lộ 12B → Km53+600 → đường Hồ Chí Minh (Km496+600) → đi các tỉnh phía Nam.

Các phương tiện cũng có thể đi theo hướng quốc lộ 6 → Km83+530 (dốc Cun) → đường tỉnh 12B → Km47+700 → Quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh (Km450+900) → đi các tỉnh phía Nam.

- Phương tiện đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai ra các nút giao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ theo hướng sau: IC4 → Quốc lộ 2C → cầu Vĩnh Thịnh → theo hướng Quốc lộ 2; IC6 → đường tỉnh 305C → cầu Phú Hậu → Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2C → cầu Vĩnh Thịnh → theo hướng Quốc lộ 2; IC7 → đường Phù Đổng → Trường Chinh → Quốc lộ 32C tránh Việt Trì → cầu Văn Lang → theo hướng quốc lộ 2; IC8, IC9 → Quốc lộ 2 → theo hướng Quốc lộ 2 hoặc IC8, IC9 → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ 32 → theo hướng Quốc lộ 32; IC10, IC11 → Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32 → theo hướng Quốc lộ 32.

Cầu Trung Hà nối liền Hà Nội với tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Thu Hương).

Phú Thọ phân luồng các phương tiện từ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La và tỉnh Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc như sau:

- Tuyến quốc lộ 2 đi quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5 → đi các tỉnh Đông Bắc.

- Từ quốc lộ 32, quốc lộ 32C → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ 2 → theo hướng quốc lộ 2A - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 5.

- Phương tiện đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ theo hướng: IC3 → đường tỉnh 310B → Quốc lộ 2A → theo hướng Đông Bắc; IC4 → quốc lộ 2C → quốc lộ 2A → theo hướng Đông Bắc; IC6 → đường tỉnh 305C → cầu Phú Hậu → Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2C → cầu Vĩnh Thịnh → theo hướng các tỉnh phía Nam; IC7 → đường Phù Đổng → đê Âu Cơ → cầu Việt Trì hoặc cầu Hạc Trì → theo hướng các tỉnh phía Nam; IC8, IC9 → Quốc lộ 2 → theo hướng Đông Bắc; IC10, IC11 → Quốc lộ 32C → theo hướng đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 2.

Với các phương tiện từ Lào Cai, Tuyên Quang đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu), Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị di chuyển theo các hướng sau:

- Tuyến quốc lộ 70: Quốc lộ 70 → Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 32B → đi Sơn La; hoặc quốc lộ 70 → Quốc lộ 70B → Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32 → Đường tỉnh 317G → Quốc lộ 70B → Quốc lộ 6 → đi Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

- Tuyến quốc lộ 2: Quốc lộ 2 → Đường tỉnh 315 → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 32B → đi Sơn La. Hoặc quốc lộ 2 → Quốc lộ 32 → Đường tỉnh 317G → Quốc lộ 70B → Quốc lộ 6.

Các phương tiện cũng có thể di chuyển theo hướng quốc lộ 2 → cầu Văn Lang → Đường tỉnh 411 → Đường tỉnh 93 → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 21A → CT3 → Quốc lộ 6; hoặc quốc lộ 2 → Quốc lộ 2C → cầu Vĩnh Thịnh → theo các hướng nêu trên.

- Tuyến quốc lộ 32C sẽ đi theo hướng: Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 32B hoặc quốc lộ 32C → Quốc lộ 70B → Quốc lộ 6 → đi Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

- Phương tiện đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ di chuyển theo hướng: IC10, IC11 → Quốc lộ 32C → theo hướng Tây Bắc; IC9 → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ 32C → theo hướng quốc lộ 32; IC7, IC8 → Quốc lộ 2 → theo các hướng quốc lộ 32 hoặc quốc lộ 6; IC6 → Đường tỉnh 305C → cầu Phú Hậu → Quốc lộ 2 → cầu Việt Trì hoặc cầu Hạc Trì → Quốc lộ 32C → theo hướng Tây Bắc; IC4 → Quốc lộ 2C → cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 32 → theo hướng Tây Bắc.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành phương án phân luồng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ 19/1 đến 25/1. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20/1 tại Thủ đô Hà Nội.