Hợp nhất Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

Theo quyết định vừa ban hành của UBND tỉnh Phú Thọ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Phú Thọ là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Hội này chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành khác có liên quan; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở cũng như phương tiện hoạt động.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực (26/1), Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Phú Thọ (cũ) có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Phú Thọ; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Một góc phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định cho phép sáp nhập Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc vào Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Hội này là tổ chức xã hội nghề nghiệp của kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực xây dựng đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hội tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và của đất nước. Đồng thời, là tổ chức thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; trụ sở được đặt tại số nhà 418, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ 26/1, Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ và chấm dứt tồn tại, hoạt động, nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.

Hội Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Hòa Bình vừa được UBND tỉnh Phú Thọ cho phép hợp nhất thành Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Phú Thọ.

Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Phú Thọ là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt.

Liên đoàn tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành khác có liên quan.

Liên đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.