Xuất hiện hình ảnh không đẹp ở giải bóng đá Malaysia

Wan Kamaluzaman Mohammed, huấn luyện viên thủ môn của CLB Kelantan đã bị FAM đình chỉ công việc ngay lập tức sau khi có hành động đấm một cầu thủ của CLB Selangor trong trận đấu thuộc giải hạng 5 của Malaysia diễn ra hôm 12/10.

HLV thủ môn của CLB Kelantan, Wan Kamaluzaman Mohammed bị đình chỉ công việc và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá đến hết mùa do có hành vi đấm cầu thủ đội bạn (Ảnh: NST).

"Trận đấu giữa Selangor và Kelantan đã chứng kiến ​​cả hai đội phải nhận án phạt cảnh cáo. Riêng Wan Kamaluzaman Mohammed, huấn luyện viên thủ môn của Kelantan, có hành vi đấm một cầu thủ Selangor sẽ bị cấm tham gia bất kỳ giải đấu nào do FAM tổ chức trong mùa giải 2025-2026.

Bất kỳ hình thức bạo lực, khiêu khích hoặc hành vi phi thể thao nào cũng sẽ không được dung thứ". Nazeri Hussin, Tổng thư ký FAM cho biết sau án phạt.

Các đoạn phim về vụ việc diễn ra hôm 12/10 đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cảnh các cầu thủ xô đẩy và đấm nhau trong khi các lãnh đạo và nhân viên đội bóng cố gắng trấn tĩnh cầu thủ của hai đội.

Hình ảnh xấu xí nói trên khiến bóng đá Malaysia càng thêm rối ren, khi vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của nước này vẫn đang trong giai đoạn chờ phán quyết cuối cùng của FIFA.

Trước đó FIFA đã ra án phạt, cáo buộc FAM có hành vi làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ, đồng thời xử phạt tổ chức này 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), riêng 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) kèm án treo giò 12 tháng.

Hiện tại, FAM đang trong quá trình đệ đơn kháng cáo chính thức đối với quyết định của FIFA, phán quyết cuối cùng từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 30/10.