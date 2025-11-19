Xem trực tiếp trận đội tuyển Việt Nam gặp Lào ở đâu?

Vào lúc 19h hôm nay (19/11), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu làm khách trên sân của Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2025. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể hy vọng khép lại năm thi đấu bằng một chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng trước Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu.

Trước trận đấu một ngày, Malaysia đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Nepal và gia tăng khoảng cách với đội tuyển Việt Nam lên thành 6 điểm. Điều đó khiến cho “Rồng vàng” buộc phải giành chiến thắng trước Lào, trước khi chờ đợi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra án phạt với Malaysia ở vụ nhập tịch gian lận.

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập Xuân Son trở lại sau khi cầu thủ này dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan vào ngày 5/1. Dù chưa chắc đá chính nhưng tiền đạo gốc Brazil hứa hẹn sẽ mang tới cú hích cho hàng công của “Những chiến binh sao vàng” khi được tung vào sân.

Đội tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu tốt với Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đội tuyển Việt Nam vẫn có phong độ khá tốt khi thắng 9/10 trận gần đây. Chúng ta chỉ thua đúng 1 trận trong chuỗi trận này trước Malaysia. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà “Bầy hổ” bị buộc tội sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

“Rồng vàng” cũng vượt trội Lào về thành tích đối đầu. Trong lần gặp nhau gần nhất từ 2018 đến nay, ĐT Việt Nam toàn thắng và ghi tới 20 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần. Trong đó, có 4 trận, chúng ta ghi từ 4 bàn trở lên vào lưới đội bóng xứ Triệu voi.

Lào bước vào trận đấu này khi không còn mục tiêu. Họ mới chỉ có 3 điểm sau 4 trận và không còn cơ hội giành vé tham dự Asian Cup 2027. Điểm sáng duy nhất của Lào là chiến thắng 2-1 trước Nepal.

Đội hình dự kiến Lào vs Việt Nam

Lào: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong.

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Bảo Toàn, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Việt Cường, Tiến Linh.