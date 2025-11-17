Hai Long: “Đội tuyển Lào tiến bộ nhiều so với trận lượt đi"

Chiều 17/11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Lào, trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ở buổi tập này, HLV Kim Sang Sik hướng tới những bài chiến thuật, trong đó đặc biệt tập trung vào các phương án tấn công với mục tiêu thắng Lào, thậm chí là giành một trận thắng đậm.

Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định anh và các đồng đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Lào. Bản thân cầu thủ của Hà Nội FC quyết tâm ghi bàn nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội vào sân.

Hai Long đánh giá đội tuyển Lào không phải đối thủ dễ đánh bại (Ảnh: Nam Anh).

“Tôi rất hào hứng bước vào trận đấu. Nếu được vào sân, tôi cố gắng thể hiện năng lực của mình và nỗ lực ghi bàn cũng như đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội”, Hai Long khẳng định.

Ở trận đấu sắp tới, nhiều khả năng Nguyễn Xuân Son sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau gần một năm chữa trị chấn thương. Hai Long nói về vai trò của tiền đạo 28 tuổi: “Như mọi người cũng biết thì Xuân Son tiền đạo đẳng cấp. Khi được chơi cùng anh ấy, những vệ tinh xung quanh học hỏi rất nhiều. Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn giúp đội tuyển có thêm nhiều sức mạnh”.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 5-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Hai Long cảnh báo đội tuyển Việt Nam về sự tiến bộ của đối thủ, bên cạnh một số yếu tố khách quan khác.

“Mặt sân ở Lào không được tốt lắm nhưng tôi nghĩ đó không phải điều quá đáng lo ngại. Các cầu thủ cần thích nghi để tập trung vào chuyên môn. Sắp tới chúng tôi sẽ có buổi họp để phân tích đội tuyển Lào và chắc chắn Ban huấn luyện đã có những phương án cho trận đấu.

Đội tuyển Lào có sự khác biệt so với trận gặp nhau gần nhất. Không chỉ Lào mà đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Mọi người hãy cùng chờ đợi để xem sự thay đổi đó thể hiện thế nào trên sân”, Hai Long chốt lại.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11 trên sân vận động Quốc gia Lào.