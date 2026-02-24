Xuân Son bị phong tỏa, CLB Nam Định thua Thể Công Viettel

Dù thi đấu trên sân đối phương, nhưng CLB Nam Định quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này, nhằm cải thiện tình thế khó khăn về mặt điểm số.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son (áo trắng) luôn bị kèm chặt (Ảnh: Lâm Anh).

Chân sút số một của bóng đá Việt Nam hiện nay là Nguyễn Xuân Son vẫn là chủ công của đội ĐKVĐ V-League. Tuy nhiên, anh luôn bị theo sát bởi các hậu vệ Thể Công Viettel.

Đội chủ nhà thi đấu hay hơn trong trận đấu này. Phút 18, Đinh Viết Tú đánh đầu tung lưới đội khách, nhưng trọng tài sau khi xem lại công nghệ VAR, nhận định cầu thủ đội Thể Công Viettel phạm lỗi trước khi ghi bàn, nên bàn thắng không được công nhận.

Thoát thua trong tình huống vừa nêu, nhưng Nam Định không thể đứng vững cho đến cuối trận. Phút 68, Khuất Văn Khang đá phạt, buộc thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định đẩy bóng ra.

Nam Định thất bại trước CLB Thể Công Viettel, đội bóng thành Nam đối diện với nguy cơ xuống hạng (Ảnh: Lâm Anh).

Nhật Nam của Thể Công Viettel có mặt đúng lúc, lao vào đá bồi, ghi bàn giúp Thể Công Viettel mở tỷ số 1-0.

Tỷ số này được CLB Thể Công Viettel bảo toàn cho đến cuối trận. Giành thắng lợi 1-0 trước CLB Nam Định, Thể Công Viettel có 25 điểm, giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026. Họ chỉ còn kém đội đầu bảng CLB Ninh Bình 2 điểm.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Nam Định mới chỉ có 12 điểm. Nam Định xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam đối diện với nguy cơ xuống hạng.