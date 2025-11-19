Xác định 42 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

42 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana

Loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra vào đêm qua đã chứng kiến nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong đó, Scotland đã giành vé một cách ngoạn mục. Trước lượt trận cuối cùng, đội bóng này kém Đan Mạch 1 điểm nên bắt buộc phải giành chiến thắng mới vươn lên dẫn đầu bảng.

Scotland ăn mừng tấm vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Cho tới phút 90+3, Đan Mạch vẫn đang đi đúng hướng khi hòa 2-2 trước Scotland. Tuy nhiên, hai bàn thắng liên tiếp trong các phút bù giờ của Kieran Tierney và Kenny McLean đã giúp Scotland giành chiến thắng 4-2.

Như vậy, Scotland đã chính thức có tấm vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Tương tự, Áo cũng trở lại World Cup kể từ năm 1998. Ở lượt trận quyết định, đội bóng của HLV Rangnick đã thành công khi cầm chân Bosnia với tỷ số 1-1 để hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng trong loạt trận đêm qua, châu Âu còn có thêm ba suất nữa tham dự World Cup 2026 thuộc về Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Bỉ.

Sáng nay, loạt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) cũng diễn ra sôi động. Curacao đã hoàn thành nhiệm vụ khi xuất sắc cầm hòa Jamaica với tỷ số 0-0.

Nhờ đó, đội bóng này lần đầu tiên có vé tham dự World Cup trong lịch sử. Họ cũng lập kỷ lục khi trở thành quốc gia/vùng lãnh thổ nhỏ bé nhất góp mặt ở giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh khi chỉ có diện tích 444km2.

Trong khi đó, Suriname đã “đánh rơi vàng” ở lượt trận cuối cùng khi thất bại 1-3 trước Guatemala. Panama đã tận dụng rất tốt cú sảy chân của đội đầu bảng để vươn lên và giành tấm vé tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng trước El Salvador.

Haiti là đội bóng thứ ba của CONCACAF giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026. Họ đã tận dụng rất tốt việc đội đầu bảng Honduras bị Costa Rica cầm chân với tỷ số 0-0, để vươn lên. Chiến thắng 2-0 trước Nicaragua đã giúp Haiti góp mặt ở World Cup. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, Haiti thi đấu ở giải đấu bóng đá số một hành tinh sau giải đấu năm 1974.

Curacao (áo xanh) trở thành quốc gia/vùng lãnh thổ có diện tịch nhỏ nhất tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Tính tới thời điểm ngày 19/11, FIFA đã xác định 42 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana, Cape Verde, Nam Phi, Senegal, Bờ Biển Ngà (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia (châu Á), New Zealand (châu Đại Dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ (châu Âu), Haiti, Panama, Curacao (CONCACAF).

Ngoài 42 tấm vé trực tiếp tham dự World Cup, 6 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off vào tháng 3 năm sau.

Cụ thể, 16 đội bóng châu Âu sẽ tham dự vòng play-off để chọn ra 4 suất. Trong đó gồm 12 đội nhì bảng là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Ireland, Ba Lan, Bosnia, Italy, Xứ Wales, Albania và CH Séc. Ngoài ra, còn có 4 đội tham dự thông qua UEFA Nations League là Bắc Macedonia, Thụy Điển, Romania và Bắc Ireland.

Kết quả phân nhóm hạt giống play-off châu Âu như sau:

Nhóm 1: Italy, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine

Nhóm 2: Ba Lan, Wales, CH Séc, Slovakia

Nhóm 3: CH Ireland, Albania, Bosnia, Kosovo

Nhóm 4: Thụy Điển, Romania, Bắc Macedonia, Bắc Ireland

Còn lại, 6 đội bóng là Iraq (châu Á), CHDC Congo (châu Phi), Jamaica, Suriname (CONCACAF), Bolivia (Nam Mỹ), New Caledonia (châu Đại Dương) sẽ thi đấu để xác định 2 suất tham dự World Cup 2026.

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chọn cặp đấu vào ngày 20/11. Trong đó, hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất là Iraq và CHDC Congo được mặc định bước vào trận chung kết (chỉ thi đấu 1 trận play-off). Các đội còn lại phải thi đấu từ vòng bán kết (phải thi đấu 2 trận play-off).