Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam gặp U17 Hong Kong ở đâu?

Vào lúc 19h hôm nay (26/11), U17 Việt Nam sẽ đón tiếp U17 Hong Kong ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 trên sân PVF. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang rất tự tin trước thềm trận đấu này sau hai chiến thắng đậm với tỷ số 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana và 6-0 trước U17 Singapore.

U17 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U17 Hong Kong (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play và kênh YouTube của VFF. Ngoài ra, báo Dân trí đưa thông tin nhanh nhất về trận đấu này.

Trước thềm trận đấu, U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với cùng 6 điểm như U17 Malaysia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Hàng công của U17 Việt Nam tốt nhất vòng loại tính tới thời điểm này khi chọc thủng lưới đối thủ 20 lần sau 2 trận.

Trước khi đối đầu với U17 Malaysia vào ngày 30/11, U17 Việt Nam cần giành chiến thắng đậm trước hai đối thủ U17 Hong Kong và U17 Macau (Trung Quốc) để chiếm lợi thế.

Sau trận gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana, HLV Cristiano Roland khẳng định hài lòng với thể hiện của các học trò. Ông nói: “Tôi hài lòng với thái độ của cầu thủ U17 Việt Nam. Các cầu thủ đã giữ được kỷ luật, chiến thuật đúng như cách mà đội chuẩn bị cho giải đấu”.

Trong khi đó, U17 Hong Kong là tập thể có tổ chức. Họ đã thắng U17 Macau trong trận đầu tiên và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước U17 Malaysia ở lượt trận thứ hai. Nhiều khả năng, đội bóng này sẽ lựa chọn lối chơi lùi sâu để chống lại U17 Việt Nam.

Vì thế, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cần chuẩn bị nhiều phương án tấn công để có thể xuyên thủng được mành lưới đối thủ. Không bất ngờ nếu như U17 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu này.