Báo Trung Quốc đánh giá sức mạnh của U17 Việt Nam sau trận thắng 14-0

Ở lượt trận thứ hai vòng loại giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 14-0 trước Quần đảo Bắc Mariana. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland dẫn đầu bảng C với 6 điểm và ghi tới 20 bàn sau 2 trận đấu.

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Quần đảo Bắc Mariana (Ảnh: VFF).

Báo Trung Quốc đánh giá cao chiến thắng vừa qua của U17 Việt Nam. Họ cho rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng khi phát triển bóng đá trẻ.

Tờ 163 bình luận: “U17 Việt Nam vừa đại thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0. Điều này cho thấy công tác đào tạo trẻ của Việt Nam vẫn đang hiệu quả. Trong nhiều năm qua, các cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran đã thống trị bóng đá châu Á. Tuy nhiên, khi các quốc gia khác đang bắt đầu chú trọng đào tạo trẻ, bức tranh tổng thể đang dần thay đổi và bản đồ bóng đá châu Á bắt đầu được vẽ lại.

Các đội bóng như Việt Nam hay Yemen đã cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ. Sự xuất hiện của những thế lực mới dần phá vỡ thế độc tôn của các cường quốc truyền thống, giúp bóng đá châu Á trở nên cạnh tranh hơn.

Bóng đá Việt Nam đang có tiến bộ không ngừng, với hệ thống đào tạo trẻ phát triển bài bản. Chiến thắng của U17 Việt Nam cho thấy tham vọng và tiềm năng phát triển của họ”.

Báo Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong bài viết khác, tờ 163 khẳng định: “U17 Việt Nam hiện là đội bóng có hàng công mạnh nhất vòng loại giải U17 châu Á khi ghi tới 20 bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam từng bị xem là đội bóng yếu ở châu Á nhưng họ đang dần vươn lên mạnh mẽ nhờ phát triển bóng đá trẻ. Nhiều khả năng, U17 Việt Nam sẽ toàn thắng trong cả 5 trận đấu và giành vé tham dự giải châu Á”.

Vào lúc 19h hôm nay (26/11), U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo ở vòng loại giải U17 châu Á gặp U17 Hong Kong (Trung Quốc) trên sân PVF.