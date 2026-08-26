Xem trực tiếp trận chung kết lượt về tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở đâu?

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Trước trận đấu này, “Những chiến binh sao vàng” đang đứng trước cơ hội rất lớn lên ngôi vô địch giải đấu.

Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên nền tảng FPT Play và kênh VTV6. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trong trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Thái Lan trên sân khách. Để vô địch, “Những chiến binh sao vàng” cần thắng, hòa hoặc thua với cách biệt không quá 1 bàn trước Thái Lan.

Trong trường hợp thất bại với cách biệt 2 bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hiệp phụ với Thái Lan. Ở ASEAN Cup 2026, luật bàn thắng sân khách không được áp dụng. Nếu hai đội tiếp tục hòa ở hiệp phụ, họ sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất chức vô địch ASEAN Cup 2026 vào tay Thái Lan nếu thất bại với cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam không được phép chủ quan trước trận đấu quyết định. Phải nói thêm rằng, kể từ khi ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) thi đấu theo thể thức hai lượt ở chung kết, chưa từng có đội nào đánh mất lợi thế dẫn từ hai bàn sau lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lần đầu tiên bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Chiến thắng 2-0 là một lợi thế, nhưng với tôi, hiện tại chẳng có gì chắc chắn cả. Ngày mai, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức, không chủ quan và chiến đấu để một lần nữa giành chức vô địch ASEAN Cup”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson cho biết: “Chúng tôi đã chơi tốt ở lượt đi, nhưng tuyển Việt Nam tận dụng tốt một vài tình huống để giành chiến thắng. Tôi tự hào về cách toàn đội chiến đấu và vượt qua khó khăn, đặc biệt là màn trình diễn của những cầu thủ trẻ”.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng trận lượt về sẽ là cơ hội để Thái Lan thể hiện bản lĩnh và hình ảnh của đội bóng trước người hâm mộ. Ông khẳng định: “Mỗi giải đấu đều có những đặc thù và thử thách riêng. Với trận đấu ngày mai, chúng tôi muốn ra sân và cho mọi người thấy tuyển Thái Lan là đội bóng như thế nào”.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Trương Tiến Anh; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Đội tuyển Thái Lan: Kampon Pathomakkakul; Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.