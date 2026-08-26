Động thái của Madam Pang trước trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (26/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này với lợi thế dẫn trước 2-0, sau trận chung kết lượt đi tại Bangkok (Thái Lan) hôm 22/8.

Vài giờ trước trận đấu tối nay, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) đăng ảnh bà cùng những người thân di chuyển đến Hà Nội, dự khán trận chung kết.

Madam Pang kêu gọi người hâm mộ Thái Lan ủng hộ đội bóng xứ sở chùa vàng (Ảnh: FB Madam Pang).

Vị nữ tỷ phú này tỏ ra rất quyết tâm: “Cùng hướng về Hà Nội, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã và đang cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan”.

“Tôi muốn tất cả những người có liên quan đến bóng đá Thái Lan đoàn kết mọi con tim như một. Chúng ta không thể nào biết trước kết quả của trận đấu sắp diễn ra. Chỉ biết rằng chúng ta sẽ cố gắng hết sức, chiến đấu hết sức.

Chúng ta hãy cùng nhau sát cánh bên đội tuyển Thái Lan trong trận đấu hôm nay, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h”, vẫn là những lời của Chủ tịch FAT Madam Pang.

FAT kêu gọi người hâm mộ Thái Lan hướng về sân Mỹ Đình (Ảnh: FAT).

Cùng với những phát biểu và sự có mặt của mình trên sân Mỹ Đình tối nay, Madam Pang chắc chắn sẽ có mức thưởng lớn dành cho đội tuyển Thái Lan, nếu đội bóng này lội ngược dòng trước đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan dành bài viết khá dài, như là lời động viên đội bóng xứ sở chùa vàng trước trận chung kết lượt về.

Fanpape của FAT chia sẻ: “Một trận đấu nóng bỏng sẽ diễn ra tối nay tại ASEAN Cup 2026. Một sân vận động mang tính biểu tượng của bóng đá Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm tối nay. Trên sân vận động này, bóng sẽ lăn, đó là sân Mỹ Đình. Đây là nơi đội tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu hết sức nóng bỏng với đội chủ nhà Việt Nam”.

Giới bóng đá Thái Lan nóng lòng chờ trận chung kết (Ảnh: FAT).

“Nhưng cũng trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan từng có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu hồi tháng 9/2024. Chiến thắng này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Voi chiến”, Fanpage của FAT viết tiếp những lời động viên cho đoàn quân của HLV Anthony Hudson (người Anh).

Một chi tiết đáng chú ý, trái với một số luồng ý kiến trước đây, cho rằng bóng đá Thái Lan không quá coi trọng ASEAN Cup, họ chỉ cử đội hình B tham dự, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thể hiện quan điểm hoàn toàn khác.

Fanpage của FAT bình luận: “Trận chung kết tối nay sẽ là trận đấu vì danh dự. 90 phút sắp diễn ra là 90 phút vì danh dự. Liệu đội tuyển Thái Lan sẽ tìm lại hình ảnh mạnh mẽ ngày xưa, hay đội tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch Đông Nam Á trước đông đảo khán giả Việt Nam?”.

“Có một điều chắc chắn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ tạo ra áp lực tâm lý dành cho đội tuyển Thái Lan. Nhiệm vụ của Voi chiến ở trận đấu sắp diễn ra cũng sẽ khó hơn nhiều so với trận giao hữu hồi tháng 9/2024, trên sân Mỹ Đình”, vẫn là những dòng được viết trên Fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.