Bóng đá Thái Lan chờ đợi phép màu để vô địch ASEAN Cup 2026

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (26/8), trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan 2-0, sau chiến thắng ở trận chung kết lượt đi tại Bangkok hôm 22/8. Đấy chính là lý do mà tờ Siam Sport của Thái Lan phải viết: “Chúng ta hy vọng phép màu sẽ xuất hiện tại Hà Nội trong trận chung kết lượt về. Chỉ có phép màu mới giúp cho đội tuyển Thái Lan giành được ngôi vô địch”.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) thất thế trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Trong tất cả các trận chung kết ASEAN Cup mà Thái Lan từng thua ở lượt đi, chỉ có một lần họ giành được ngôi vô địch chung cuộc (năm 2016, trước Indonesia). Từ khi ASEAN Cup chuyển sang thể thức thi đấu chung kết có lượt đi và lượt về, đội tuyển Thái Lan có 4 lần giành cúp vàng sau 8 lần vào chung kết.

Tuy nhiên, như đã nói, trong tổng số 8 lần đấy, chỉ có duy nhất một lần Voi chiến thua ở trận lượt đi mà có thể lật ngược tình thế ở lượt về”, Siam Sport viết thêm.

Bất chấp việc hầu hết các thành viên của đội tuyển Thái Lan luôn tuyên bố họ có thể ghi nhiều hơn hai bàn thắng trong trận chung kết lượt về tối nay, qua đó đánh bại đội tuyển Việt Nam chung cuộc, Siam Sport tỏ ra thẳng thắn hơn.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở chùa vàng bình luận: “Thất bại 0-2 trong trận chung kết lượt đi ở Bangkok đã đẩy Voi chiến vào thế tuyệt vọng. Hầu hết mọi thống kê từ lịch sử đang chống lại đội tuyển Thái Lan”.

Hầu hết mọi thống kê trước trận chung kết lượt về chống lại đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Cùng quan điểm với tờ Siam Sport, một tờ báo tên tuổi khác của xứ sở chùa vàng là Thairath chia sẻ thông tin: “So sánh mọi số liệu thống kê của hai đội từ đầu ASEAN Cup 2026 đến giờ, đội tuyển Việt Nam đều vượt trội so với đội tuyển Thái Lan”.

“Những chiến binh sao vàng (cách truyền thông quốc tế thường gọi đội tuyển Việt Nam) hơn Voi chiến ở các thông số quan trọng hàng đầu, gồm số bàn thắng ghi được, số pha dứt điểm trúng khung thành, số trận giữ sạch lưới. Chưa hết, đội tuyển Việt Nam có số bàn thua ít hơn Thái Lan, số lỗi phạm phải ít hơn.

Tính kỷ luật của đội tuyển Việt Nam cao hơn, các pha tranh chấp tay đôi của Những chiến binh sao vàng hiệu quả hơn. Đấy là đều là những yếu tố có thể quyết định kết quả của trận chung kết”, Thairath cay đắng thừa nhận sự thua kém của đội tuyển Thái Lan.

Đây là lần thứ 4 các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup, trong đó có ba lần liên tiếp trong những năm gần nhất. Đội tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan hai lần vào các năm 2008 và 2024, Thái Lan chỉ thắng một lần vào năm 2022 (tính đến trước trận chung kết ASEAN Cup 2026).