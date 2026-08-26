Chủ tịch FIFA đã đến Hà Nội, dự khán trận chung kết ASEAN Cup

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng Ban Tổng Thư ký và lãnh đạo các phòng chức năng LĐBĐVN đã đón tiếp trọng thị Chủ tịch và Tổng Thư ký FIFA.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: VFF).

Chủ tịch FIFA cũng gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và trao đổi với Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú về một số hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ có các hoạt động quan trọng tại Hà Nội trong chiều 26/8, trước khi tới sân vận động Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông tới Việt Nam vào tháng 2/2018, trong chuyến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời tới thăm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong những năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá quan trọng tại Đông Nam Á. Tháng 12/2021, ông tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup, qua đó thể hiện sự quan tâm đối với bóng đá khu vực và những nỗ lực phát triển nền tảng bóng đá tại Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình (Ảnh: VFF).

Tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Ông cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Chủ tịch AFF theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom tại Hà Nội lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Đối với đội tuyển Việt Nam, sự kiện càng có ý nghĩa khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải, qua đó tạo lợi thế trước trận đấu lượt về trên sân nhà diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8.