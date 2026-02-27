Xác định các đội bóng vào vòng 1/8 UEFA Europa League

Nottingham đã thúc thủ 1-2 trước Fenerbahce. Dù vậy, đại diện nước Anh vẫn đi tiếp vào vòng 1/8 nhờ việc hạ đối thủ này 3-0 ở lượt đi, qua đó khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 4-2.

Ferencvaros cùng Lille là hai CLB đã lội ngược dòng thành công ở trận lượt về để đi tiếp. Đại diện Hungary đánh bại Ludogorets Razgrad 2-0 (tổng tỷ số 3-2), còn đội bóng nước Pháp vượt qua Crvena Zvezda 2-0 (tổng tỷ số 2-1).

Nottingham giành quyền vào vòng 1/8 Europa League (Ảnh: Reuters).

8 đội bóng giành quyền vào vòng 1/8 Europa League sau loạt play-off gồm Nottingham, Ferencvaros, Panathinaikos, Genk, Celta Vigo, Stuttgart, Bologna và Lille.

Trước đó, sau khi kết thúc vòng bảng, 8 đội bóng giành vé trực tiếp gồm Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg và AS Roma.

Ở đấu trường UEFA Conference League, Crystal Palace cùng các đội bóng Lech Poznan, AZ, Fiorentina, Samsunspor, Celje, Sigma Olomouc và Rijeka giành quyền vào vòng 1/8 sau loạt trận play-off sáng nay,

Các cặp đấu ở vòng 16 đội Europa League và Conference League sẽ được xác định sau lễ bốc thăm vào 18h tối nay tại Thụy Sĩ.