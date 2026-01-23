Lyon và Aston Villa vào vòng 1/8, Europa League chia tay 6 đội bóng

Lượt trận thứ 7 vòng đấu bảng Europa League đã chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Khi những ứng cử viên vô địch bắt đầu tăng tốc để về đích sớm, cũng là lúc nhiều cái tên phải ngậm ngùi nói lời chia tay sân chơi châu lục.

Các cầu thủ Lyon ăn mừng chiến thắng trước CLB Young Boys (Ảnh: Getty).

Lyon tiếp tục chứng minh tại sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Dù phải hành quân đến sân của Young Boys, "Sư tử vùng Rhone" vẫn bảo toàn được chiến thắng 1-0 quý giá. Đây là trận thắng thứ 6 của đại diện nước Pháp, giúp họ duy trì ngôi đầu bảng với chỉ số phụ ấn tượng (+11).

Cùng chung niềm vui là Aston Villa. Đoàn quân của HLV Unai Emery đã có một trận đấu đầy toan tính trên sân của đối thủ khó chịu Fenerbahce. Phút 25, Jadon Sancho tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm tinh tế mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với 18 điểm sau 7 lượt trận, Aston Villa chính thức dắt tay Lyon vào thẳng vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối.

Trái ngược với niềm vui của Aston Villa, một đại diện khác của Premier League là Nottingham Forest đã phải trải qua một đêm thảm họa tại Braga (Bồ Đào Nha). Những con số thống kê chỉ ra sự áp đảo tuyệt đối của Nottingham với 12 cú dứt điểm (gấp đôi đối thủ).

Tuy nhiên ở phút 53, Gibbs-White bỏ lỡ cơ hội vàng trên chấm phạt đền. Chỉ một phút sau, "thảm họa" ập đến khi Yates lóng ngóng đá phản lưới nhà, dâng tặng chiến thắng 1-0 cho Braga.

Thất bại này khiến cơ hội vào thẳng vòng sau của Nottingham trở nên cực kỳ mong manh khi họ đánh mất quyền tự quyết.

Ở các cặp đấu khác, Roma, Freiburg và Dinamo Zagreb đều có những chiến thắng thuyết phục để củng cố vị trí trong nhóm tranh vé play-off. Trong khi đó, Midtjylland dù bị Brann cầm hòa 3-3 vẫn duy trì được hy vọng lọt vào top 8 đội dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, vòng phân hạng đã chính thức khép lại với 6 đội bóng. Rangers, Sturm Graz, Nice, Utrecht, Malmo và Maccabi Tel Aviv là những cái tên đầu tiên bị loại do không đủ điểm tích lũy để cạnh tranh vị trí trong top 24.

Nice chính thức dừng bước tại Europa League 2025-56 (Ảnh: Getty).

Europa League đang bước vào giai đoạn phân loại khắc nghiệt nhất. Sự ổn định của Lyon và Aston Villa là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi khoa học và hiệu quả.

Trong khi đó, bài học của Nottingham Forest về sự phung phí cơ hội chắc chắn sẽ còn được nhắc lại. Lượt trận cuối cùng vào tuần sau hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính khi các tấm vé trực tiếp còn lại vẫn đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt của những Roma hay Midtjylland.