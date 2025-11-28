Tranh cãi Antony thoát thẻ đỏ sau màn "thiết đầu công" hạ gục đối thủ

Ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League giữa Real Betis và Ultrecht rạng sáng 28/11 (giờ Việt Nam), khi tỷ số đang là 0-0, đội chủ nhà có pha phát động tấn công bên cánh phải ở phút 21 để Antony sử dụng tốc độ sở trường.

Tuy nhiên hậu vệ El Karouani theo kèm rất sát Antony khiến chân sút người Brazil không thể bứt phá. Antony bất ngờ dùng đầu húc thẳng vào mặt El Karouani khiến hậu vệ gốc Hà Lan ôm mặt ngã vật xuống sân đau đớn.

Antony tranh chấp quyết liệt với El Karouani trong tình huống tổ chức tấn công bên cánh phải của Real Betis (Ảnh: Getty).

Chân sút người Brazil dường như đã húc đầu vào mặt của hậu vệ Ultrecht (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, trọng tài đã dừng trận đấu để xem xét tình hình của El Karouani ra sao, nhưng Antony đã không phải nhận thẻ đỏ sau pha "thiết đầu công" của mình.

VAR cũng đã xem xét, nhưng họ không cho rằng tình huống này đáng phải nhận thẻ đỏ, điều này khiến các cầu thủ Utrecht vô cùng sửng sốt. "Anh ta đã nhìn thẳng vào Karouani trước khi húc đầu. Đó là hành động cố ý và xứng đáng nhận một tấm thẻ đỏ. Tại sao VAR lại bỏ qua cơ chứ", một người hâm mộ bình luận về pha húc đầu của Antony.

"Làm sao có thể tránh được thẻ đỏ nhỉ? Trọng tài không thấy anh ta rõ ràng cố tình húc đầu vào đối thủ cơ chứ?", một người hâm mộ nói thêm.

Tuy nhiên cũng không ít CĐV lên tiếng bênh vực cho Antony và đồng tình quyết định không rút thẻ đỏ của trọng tài là chính xác. "Thẻ đỏ chỉ xảy ra ở giải đấu tệ hại của Tây Ban Nha, chứ không phải ở giải đấu châu Âu. Bóng đá luôn có va chạm và tranh chấp, chưa kể nếu bạn đưa tay vào mặt đối thủ, họ sẽ ngã lăn ra", một người hâm mộ tuyên bố.

Sự tức giận của các cầu thủ Utrecht trước việc Antony thoát thẻ đỏ càng tăng cao khi cầu thủ người Brazil này kiến ​​tạo cho Cucho Hernandez ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Ultrecht. Chiến thắng này giúp Real Betis vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH và bám sát ngôi đầu bảng của Lyon với cách biệt chỉ 1 điểm.

Antony vừa nhận thẻ đỏ trong trận đấu ở La Liga vào cuối tuần trước sau pha móc bóng trúng mặt đối thủ (Ảnh: EPA).

Đáng chú ý, tuần trước Antony đã phải nhận tấm thẻ đỏ sau cú móc bóng trúng thẳng mặt của đối thủ. Chân sút người Brazil đã khóc sau khi biết mình sẽ bị treo giò trong trận derby của Real Betis với Sevilla vào cuối tuần này.

"Đối với tôi, đây là khoảnh khắc rất buồn vì tôi vừa trải qua một trận đấu mà không có ý định gì cả, nhưng tuần này thực sự rất khó khăn'.

Tôi biết rằng vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, nhưng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu này và tôi cảm thấy hơi buồn và tức giận vì tôi muốn có mặt ở đó vào Chủ Nhật, nhưng tôi sẽ ở bên các đồng đội của mình.

Việc bị đuổi khỏi sân đã ảnh hưởng đến tôi vì tầm quan trọng của trận đấu tiếp theo. Tôi đã hình dung ra việc phải chơi trận derby xa nhà, nhưng tôi sẽ ở bên cạnh họ, tiếp thêm năng lượng cho họ để giành trọn ba điểm", Antony bày tỏ về việc phải nhận án treo giò ở trận đấu với Sevilla vào ngày 30/11 tới đây.