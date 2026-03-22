Báo Indonesia: “Tuyển Việt Nam không còn lợi thế lớn ở giải Đông Nam Á”

Hôm 20/3, FIFA đã công bố kế hoạch tổ chức giải FIFA ASEAN Cup. Đó là giải đấu ở cấp độ FIFA lần đầu được tổ chức ở Đông Nam Á. Giải FIFA ASEAN Cup vẫn sẽ quy tụ các đội bóng tham dự giống như giải AFF Cup (giải đấu truyền thống ở Đông Nam Á) nhưng sẽ có nhiều khác biệt quan trọng.

Tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế lớn ở giải FIFA ASEAN Cup khi các đội bóng được triệu tập lực lượng mạnh nhất (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhiều khả năng, giải đấu của FIFA sẽ diễn ra trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 9-10. Do đó, các đội tuyển như Indonesia, Malaysia, Thái Lan có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Ở AFF Cup 2024, “Những chiến binh sao vàng” đã giành chức vô địch nhờ lợi thế lớn khi các đối thủ không có lực lượng tốt nhất vì CLB không nhả người. Tuy nhiên, tới giải FIFA ASEAN Cup, họ sẽ triệu tập được binh hùng tướng mạnh.

Tờ Super Ball của Indonesia bình luận: “Ở các giải AFF Cup, tuyển Việt Nam thường triệu tập được lực lượng mạnh nhất do giải V-League chủ động nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung.

Vì thế, “Những chiến binh sao vàng” mới có lợi thế lớn so với Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam không còn lợi thế này khi giải FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra trong đợt FIFA Days”.

Indonesia sẽ rất đáng gờm khi triệu tập được lực lượng hùng hậu thi đấu ở châu Âu (Ảnh: AFC).

Nói về lợi thế của Indonesia, tờ Super Ball viết: “Điều này được cho là sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho đội tuyển Indonesia. Bởi lẽ, Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) có thể triệu tập các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu để tham dự giải đấu.

Với lực lượng mạnh nhất, đội tuyển Indonesia cũng có cơ hội cải thiện thứ hạng FIFA khi đối đầu với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á”.

Tờ Super Ball cũng đề cập tới việc hai giải đấu của Đông Nam Á là AFF Cup (tháng 7-8) và FIFA ASEAN Cup (tháng 9-10) sẽ diễn ra liên tiếp. “Các đội tuyển Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi AFF Cup và FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra liên tiếp.

Khác với FIFA ASEAN Cup, AFF Cup không thuộc hệ thống lịch thi đấu FIFA, khiến các đội tuyển gặp khó khăn trong việc triệu tập lực lượng mạnh nhất”, tờ báo của Indonesia tiếp tục bình luận.

Ở AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Trong khi đó, FIFA vẫn chưa công bố thể thức thi đấu ở giải FIFA ASEAN Cup.