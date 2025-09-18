Xác định 8 đội tuyển vượt qua vòng bảng bóng chuyền nam vô địch thế giới

Ở trận đấu muộn nhất tối qua (17/9), đội bóng chuyền nam Nhật Bản thắng Libya 3-0 (25-20, 25-17 và 25-12). Tuy nhiên, chiến thắng đến quá muộn với đội hạng 6 thế giới.

Trước đó, Nhật Bản đã nhận hai thất bại đều với tỷ số 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Canada. Điều đó khiến cho đội bóng chuyền nam Nhật Bản chỉ đứng thứ 3 tại bảng G. Đội tuyển nam Nhật Bản đã bị loại.

Trong khi đó, các ứng cử viên khác cho ngôi vô địch giải đấu năm nay như Ba Lan (hạng nhất thế giới), Mỹ (hạng 3 thế giới) đều đã giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Hai đội Ba Lan và Hà Lan cùng giành vé vào vòng 1/8 (Ảnh: Inquirer.net).

Tối qua, đội tuyển bóng chuyền nam Ba Lan thắng Hà Lan 3-1 (22-25, 25-23, 25-19 và 25-22). Còn đội tuyển bóng chuyền nam Mỹ thắng Cuba 3-1 (25-17, 25-22, 23-25 và 27-25).

Những đội khác giành quyền lọt vào vòng 1/8, tính đến sau tối qua, có Slovenia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.

4 cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8 cũng đã được xác định. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Hà Lan, Ba Lan chạm trán với Canada, đội tuyển bóng chuyền nam Mỹ gặp Slovenia. Còn Bulgaria đối đầu với Bồ Đào Nha.

8 chiếc vé và 4 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ được xác định vào chiều và tối nay (18/9). Những đội đáng chú ý có thể giành những chiếc vé tiếp theo vượt qua vòng bảng, có đội tuyển Pháp (hạng hai thế giới), Italy (hạng 5), Brazil (hạng 7).

Vé đi tiếp của đội chủ nhà Philippines cũng sẽ được quyết định vào tối nay. Philippines là đại diện duy nhất của bóng chuyền nam Đông Nam Á, tại giải vô địch thế giới năm nay.