Hôm nay khởi tranh giải vô địch bóng chuyền nam thế giới

Giống như giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới kết thúc cách đây không lâu, 32 đội tham dự bóng chuyền nam thế giới được chia làm 8 bảng.

Các đội và các bảng đấu của giải vô địch nam thế giới 2025 gồm chủ nhà Philippines, Iran, Ai Cập, Tunisia (bảng A), Ba Lan, Hà Lan, Qatar, Romania (bảng B), Pháp, Argentina, Phần Lan, Hàn Quốc (bảng C), Mỹ, Cuba, Bồ Đào Nha, Colombia (bảng D).

Italy là đương kim vô địch bóng chuyền nam thế giới (Ảnh: Reuters).

Slovenia, Đức, Bulgaria, Chile (bảng E), Italy, Ukraine, Bỉ, Algeria (bảng F), Nhật Bản, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya (bảng G), Brazil, Serbia, CH Czech và Trung Quốc (bảng H).

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng, tính điểm, xếp hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8. Từ vòng 1/8, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau một lượt trận.

Cũng giống như giải đấu dành cho nữ, ở giải vô địch bóng chuyền nam thế giới, các ứng cử viên vô địch hàng đầu có Italy (số 5 thế giới, đương kim vô địch), Brazil (số 7), Mỹ (số 3), Ba Lan (số một thế giới, đương kim Á quân), Pháp (số hai), Nhật Bản (số 6)…

Chủ nhà Philippines là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có mặt tại giải vô địch thế giới năm nay. Dù vậy, họ là một trong những đội có thứ hạng thấp nhất (hạng 56 thế giới) hiện diện tại giải. Hai đội có thứ hạng thấp hơn Philippines gồm Libya (hạng 59) và Algeria (hạng 65).

Sau ngày khai mạc hôm nay, giải vô địch bóng chuyền nam thế giới sẽ kéo dài đến ngày 28/9.