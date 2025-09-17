HLV Thái Lan mong có lợi thế như U23 Việt Nam ở SEA Games và giải châu Á

SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay, còn VCK U23 châu Á sẽ diễn ra trong tháng 1/2026. Trong thời gian diễn ra SEA Games, giải V-League của bóng đá Việt Nam sẽ tạm dừng.

Học theo bóng đá Việt Nam, bóng đá Indonesia và Malaysia cũng đã tuyên bố dừng giải trong nước, trong thời gian diễn ra SEA Games 33.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U23 Thái Lan mong giải Thai-League tạm dừng trong thời gian diễn ra SEA Games (Ảnh: FAT) .

Chỉ có Thái Lan là nền bóng đá duy nhất, thuộc nhóm đầu khu vực, không dừng giải trong nước trong thời gian bóng lăn ở SEA Games 33.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul (thường được gọi là HLV Wang) hy vọng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Ban tổ chức (BTC) giải Thai-League thay đổi điều này.

Phát biểu trước truyền thông Thái Lan hôm qua (16/9), HLV Wang nói: “Tôi hy vọng FAT sẽ làm việc lại với các CLB thuộc giải Thai-League và BTC giải đấu này, xem xét việc tạm dừng giải Thai-League trong thời gian diễn ra SEA Games 33”.

“Tôi muốn tìm kiếm sự hợp tác từ các CLB trong nước. Thái Lan là quốc gia chủ nhà của SEA Games 33 và đã nhiều năm rồi, chúng ta chưa vô địch nội dung bóng đá nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang hy vọng vào tấm HCV ở SEA Games”, HLV Wang nói thêm.

Trước đó, FAT đã có thoả thuận ban đầu với các CLB thuộc giải Thai-League, mỗi đội bóng sẽ cung cấp từ 1-2 cầu thủ cho đội tuyển U23 Thái Lan dự SEA Games, nếu đội tuyển U23 xứ sở Chùa Vàng có yêu cầu.

U23 Thái Lan (áo xanh) có thể là đối thủ của U23 Việt Nam ở cả hai giải gồm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: FAT).

Dù vậy, truyền thông Thái Lan cho rằng 1-2 cầu thủ như thế này vẫn là chưa đủ để U23 Thái Lan cạnh tranh ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, nếu Thai-League vẫn diễn ra trong thời gian Đại hội thể thao Đông Nam Á thi đấu.

Tờ Khaosod bình luận: “SEA Games không diễn ra trong những ngày FIFA Days (ngày mà FIFA cho phép các CLB thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế), trong khi giải Thai-League không tạm dừng lúc SEA Games diễn ra”.

“Điều này có thể trở thành vấn đề liên quan đến việc đội U23 Thái Lan gọi cầu thủ lên đội tuyển, nếu cầu thủ đấy thuộc đội hình chính thức của các CLB. Đã 8 năm trôi qua từ khi bóng đá Thái Lan vô địch SEA Games hồi năm 2017, chúng ta chưa trở lại với ngôi đầu”, tờ Khaosod viết thêm.

Không chỉ có SEA Games, nhiều khả năng ở VCK U23 châu Á 2026, V-League cũng sẽ tạm dừng, để đội tuyển U23 Việt Nam toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ quốc tế.

Điều đáng chú ý ở chỗ, U23 Thái Lan phải cạnh tranh với U23 Việt Nam ở cả hai giải đấu vừa nêu. Tại SEA Games, hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ chạy đua tranh Huy chương vàng. Còn ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có thể nằm cùng bảng.