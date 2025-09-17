CLB Nam Định thắng đại diện của bóng đá Thái Lan tại Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa CLB Nam Định và Ratchaburi FC trong khuôn khổ Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2025-2026 diễn ra tối nay (17/9), trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

CLB Nam Định có chiến thắng đầu tiên ở Cúp C2 mùa này (Ảnh: Lâm Anh).

Đội hình xuất quân của CLB Nam Định trong trận đấu này có đến 10 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, chỉ có một cầu thủ thuần nội là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, Nam Định mở tỷ số ở phút 35. Trong tình huống này, Mahmoud Eid tạt bóng chính xác cho Caio Cesar tung người sút bóng đẹp mắt, ghi bàn giúp CLB Nam Định dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục chơi tấn công. Phút 52, cách biệt được nhân đôi cho đội Nam Định. Trong tình huống này, Percy Tau chuyền bóng đầy kỹ thuật cho Marlos Brenner, trước khi Marlos Brenner sút bóng rất căng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League.

Trận đấu tràn ngập ngoại binh (Ảnh: Lâm Anh).

Chỉ 5 phút sau đó, Nam Định có tiếp bàn thắng thứ 3. Nhận đường chuyền của đồng đội, Brenner đánh đầu từ cự ly gần, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định.

Đến phút 60, Ratchaburi FC có bàn thắng danh dự trong trận đấu này. Tana là người ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho đại diện của bóng đá Thái Lan.

Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để Ratchaburi FC ngăn CLB Nam Định giành chiến thắng. Đội bóng thành Nam cùng dẫn đầu bảng F với CLB Gamba Osaka (Nhật Bản). Ở cặp đấu khác cũng thuộc bảng F, Gamba Osaka thắng CLB Eastern (Hong Kong) 3-1.