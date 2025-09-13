Đại diện Đông Nam Á thua đậm ở trận khai mạc giải bóng chuyền nam thế giới

Philippines cũng là đại diện duy nhất của bóng chuyền Đông Nam Á, tại giải vô địch thế giới năm nay. Dù vậy, thứ hạng 56 của đội này khiến cho hy vọng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của Philippines khá thấp.

Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines (áo xanh) thua Tunisia trong trận khai mạc (Ảnh: Philstar).

Ban tổ chức (BTC) đã cố gắng chọn đối thủ có trình độ vừa phải để Philippines có trận khai mạc xem được. Đối thủ trong trận khai mạc của chủ nhà là Tunisia (hạng 40 thế giới).

Bất chấp lựa chọn có phần ưu ái này, Philippines vẫn phải nhận thất bại đậm trước đại diện của bóng chuyền châu Phi.

Ở hiệp một, dường như Philippines bị choáng ngợp trước bầu không khí của giải vô địch thế giới. Philippines thua nhanh ở hiệp đấu này với tỷ số 13-25.

Hiệp hai, Philippines thi đấu khá hơn, nhưng họ vẫn chưa đủ sức gây bất ngờ cho Tunisia. Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines tiếp tục thua nhanh ở hiệp hai với tỷ số 17-25.

Chỉ sang đến hiệp 3, đội chủ nhà mới thi đấu khá hơn, họ giành giật điểm với Tunisia trong hiệp đấu này. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để Philippines tránh khỏi thất bại ở hiệp 3 với tỷ số 23-25.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Philippines thua Tunisia 0-3 (13-25, 17-25 và 23-25). Thất bại này khiến cơ hội vượt qua vòng bảng của Philipipines hẹp dần. Ở bảng A, ngoài Philippines và Tunisia còn có hai đội mạnh hơn là Iran (hạng 15 thế giới) và Ai Cập (hạng 20 thế giới).

Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới diễn ra từ ngày 12/9 đến 28/9, ở hai thành phố Pasay và Quezon của Philippines. Giải có sự tham dự của 32 đội tuyển.