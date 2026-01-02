Đội bóng châu Phi bị Chính phủ giải tán sau trận thua ở CAN 2025

"Trước màn trình diễn đáng hổ thẹn của đội tuyển quốc gia tại Cúp bóng đá châu Phi (CAN 2025), Chính phủ đã quyết định giải tán ban huấn luyện.

Chúng tôi cũng sẽ đình chỉ đội tuyển quốc gia cho đến khi có thông báo mới, và gạch tên các cầu thủ Bruno Ecuele Manga và Pierre-Emerick Aubameyang", Bộ trưởng Thể thao lâm thời của Gabon, Simplice-Desire Mamboula tuyên bố sau khi đội tuyển Gabon để Bờ Biển Ngà ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-2 ở lượt cuối vòng bảng vào hôm qua (1/1) và không thể giành vé vào vòng 1/8 CAN 2025.

Aubameyang bị loại khỏi đội tuyển quốc gia sau thất bại của đội tuyển Gabon ở CAN 2025 (Ảnh: Getty).

Gabon đã dẫn trước hai bàn trong hiệp 1 trận đấu thuộc bảng F nhưng đã sụp đổ trong 45 phút hiệp 2, đồng nghĩa với việc họ kết thúc giải đấu ở Morocco với 3 trận toàn thua, ghi được 4 bàn thắng nhưng để thủng lưới 7 bàn.

Cựu ngôi sao của CLB Cardiff, Ecuele Manga, đã bị huấn luyện viên trưởng Thierry Mayouma loại khỏi đội hình xuất phát trận gặp Bờ Biển Ngà. Ông Mayouma hiện cũng đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên, trong khi Aubameyang trở lại CLB Marseille của mình trước trận đấu do chấn thương đùi.

Trước đó Aubameyang đã thi đấu trong cả hai trận thua còn lại của Gabon, ghi bàn trong trận thua 2-3 trước Mozambique và vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 0-1 trước Cameroon.

Cựu tiền đạo của Arsenal và Chelsea là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia nhưng nhiều khả năng đã chơi trận đấu cuối cùng cho đội tuyển ở tuổi 36, trong khi Ecuele Manga đã 37 tuổi và cũng khó có khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia thêm lần nào nữa.

Đáng chú ý, việc Chính phủ giải tán đội tuyển quốc gia từng là thông lệ phổ biến ở các quốc gia châu Phi, nhưng FIFA đã nỗ lực siết chặt việc này.

Liên đoàn bóng đá thế giới đã đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Mali vào tháng 3/2017 sau khi Bộ trưởng Thể thao nước này, Housseïni Amion Guindo, giải tán ban chấp hành của Liên đoàn.

Hành động của ông Guindo đã dẫn đến việc ban quản trị và Chủ tịch Liên đoàn, ông Boubacar Baba Diarra, bị FIFA cách chức.