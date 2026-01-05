Cameroon và Morocco giành quyền vào tứ kết CAN 2025

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 diễn ra rạng sáng nay (5/1, giờ Việt Nam) giữa Nam Phi và Cameroon, đội chủ nhà Nam Phi đã bỏ lỡ cơ hội vàng ở phút thứ 7 khi Relebohile Mofokeng dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang ngay trước vòng cấm sau khi hậu vệ đội khách mắc sai lầm trong phòng ngự.

Ít phút sau, Lyle Foster đã dứt điểm tung lưới Cameroon nhưng bàn thắng lại bị từ chối do lỗi việt vị. Khi tâm lý đang dâng cao thì đội chủ nhà nhận "gáo nước lạnh" với bàn thua ở phút 30.

Carlos Baleba tự tin dứt điểm ở rìa khu vực cấm địa, bóng bị bật ra và đến chỗ Tchamadeu, hậu vệ cánh sinh ra ở London khi còn khoác áo Stoke City, đã dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần.

Các cầu thủ Cameroon ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút 30 (Ảnh: Getty).

Bàn thắng đó (được xác nhận sau một thời gian dài kiểm tra VAR) đã được các CĐV Cameroon ăn mừng, những người chiếm phần lớn trong số 14.127 khán giả, trong đó có Eto'o, người từng hai lần vô địch AFCON với tư cách cầu thủ.

Nam Phi hẳn đã hy vọng có một khởi đầu mạnh mẽ trong hiệp 2, nhưng thay vào đó, Cameroon lại ghi bàn chỉ sau hai phút kể từ khi hiệp 2 bắt đầu.

Cầu thủ dự bị Mahamadou Nagida tạt bóng từ cánh trái và Kofane đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai của mình tại CAN 2025.

Cameroon ăn mừng khi ghi tên vào vòng tứ kết CAN 2025 (Ảnh: Getty).

Thủ môn Devis Epassy của Cameroon sau đó đã có những pha cứu thua xuất sắc từ cú sút của Samukele Kabini và cú đá phạt của Teboho Mokoena, nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu của Makgopa ở phút 88.

Điều đó tạo nên những phút cuối đầy kịch tính, nhưng Cameroon đã kiên cường giữ vững tỷ số 2-1 đến hết trận để giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, ở trận đấu giữa Morocco và Tanzania trước đó ít giờ, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn khi có sự cổ vũ của gần 70.000 cổ động viên trên khán đài cũng như vị trí xếp hạng cao hơn Tanzania 101 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Tuy nhiên, Tanzania mới là đội có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 3, nhưng Saimon Msuva đã dứt điểm hụt sau đường chuyền của Selemani Mwalimu.

Ở phút thứ 15, Morocco đã có bàn thắng mở tỷ số khi Ismael Saibari đánh đầu từ quả đá phạt của Abdessamad Ezzalzouli, vượt qua thủ môn Hussein Masaranga.

Trọng tài biên ngay lập tức giơ cờ báo việt vị và VAR xác nhận rằng tiền đạo của PSV đã di chuyển quá xa về phía trước.

Ayoub El Kaabi là cầu thủ người Morocco tiếp theo có cơ hội ghi bàn, anh đánh đầu vọt xà ngang trước khi bị chấn thương trong một pha va chạm với Masaranga. Cả hai cầu thủ đều trở lại thi đấu sau khi được điều trị.

Cú sút của Diaz từ rìa vòng cấm đi quá cao và El Kaabi đánh đầu chệch khung thành khi đội chủ nhà tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, nhưng hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Trong một khởi đầu sôi nổi của hiệp hai, Ezzalzouli và El Kaabi đánh đầu chệch khung thành, sau đó, trong một pha tấn công hiếm hoi của đội tuyển Tanzania, Feisal 'Fei Toto' Salum sút bóng vọt xà ngang dù chỉ còn thủ môn Yassine 'Bono' Bounou trước mặt.

Đội chủ nhà gia tăng sức ép vô cùng lớn với đối thủ, khi Hakimi có pha sút phạt đưa bóng đập trúng xà ngang ở phút 60.

Brahim Diaz ghi bàn thắng duy nhất giúp Morocco giành vé vào tứ kết CAN 2025 (Ảnh: Reuters).

Một bàn thắng dường như là điều không thể tránh khỏi trước sức ép không ngừng nghỉ của đội chủ nhà, và bàn thắng đó đã đến nhờ công của Hakimi và Diaz ở phút 64.

Hậu vệ cánh chuyền bóng cho tiền đạo, người đã đánh bại Masaranga ở cột gần bằng một cú sút chéo góc từ cự ly gần.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ Tanzania dù nỗ lực nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện trận đấu. Chung cuộc Morrocco giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Tanzania để giành vé vào vòng tứ kết.

Tính đến lúc này đã xác định 4 đội tuyển ghi tên mình vào vòng tứ kết CAN 2025 là Senegal, Mali, Cameroon và Morrocco.

4 suất còn lại sẽ được xác định sau các cặp đấu giữa Ai Cập - Benin; Nigeria - Mozambique; Algeria - Congo; Bờ Biển Ngà - Burkina.