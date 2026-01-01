Xác định 16 đội bóng lọt vào vòng 1/8 CAN 2025

Đêm qua, loạt trận cuối cùng ở hai bảng E và F tại CAN 2025 đã diễn ra khá hấp dẫn. Ở bảng E, Algeria chứng minh sức mạnh khi giành chiến thắng 3-0 trước Guinea Xích Đạo. Ở trận còn lại, Burkina Faso đã vượt qua Sudan với tỷ số 2-0.

Bờ Biển Ngà giành vé đi tiếp sau khi đánh bại Gabon (Ảnh: Getty).

Hai đội Algeria (9 điểm) và Burkina Faso (6 điểm) đã giành hai vị trí dẫn đầu và đi tiếp ở bảng đấu này. Đội xếp thứ ba Sudan (3 điểm) cũng ghi danh vào vòng 1/8 khi nằm trong nhóm 4/6 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, ở bảng F, Bờ Biển Ngà đã giành chiến thắng 3-2 trước Gabon sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Bàn thắng ấn định chiến thắng cho Bờ Biển Ngà được thực hiện bởi Bazoumana Toure ở phút 90+1.

Ở trận đấu còn lại, Cameroon đã giành chiến thắng 2-1 trước Mozambique. Như vậy ở bảng đấu này, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Mozambique là những đội giành vé đi tiếp. Còn Gabon đã bị loại.

16 đội bóng tham dự vòng 1/8 được xác định là Morocco, Mali (bảng A), Ai Cập, Nam Phi (bảng B), Nigeria, Tunisia, Tanzania (bảng C), Senegal, CHDC Congo, Benin (bảng D), Algeria, Burkina Faso, Sudan (bảng E), Bờ Biển Ngà, Cameroon và Mozambique (bảng F).

Trong đó, Mozambique và Tanzania đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé vượt qua vòng bảng. Thậm chí, Tanzania còn lọt vào vòng 1/8 mà không giành nổi chiến thắng nào.

Phân nhánh thi đấu ở vòng knock-out CAN 2025 (Ảnh: CAF).

Các cặp đấu ở vòng 1/8 CAN 2025 cũng được xác định. Đó là:

Mali vs Tunisia

Senegal vs Sudan

Ai Cập vs Benin

Bờ Biển Ngà vs Burkina Faso

Nam Phi vs Cameroon

Morocco vs Tanzania

Algeria vs CHDC Congo

Nigeria vs Mozambique

Các trận đấu ở vòng 1/8 CAN 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3/1 đến 6/1.